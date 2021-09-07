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Крыськив: Армения - непростая команда. К матчу с ней подойдем в максимальной готовности

Молодежная сборная Украины
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Сегодня украинская молодежка сыграет свой второй матч отбора

Крыськив: Армения - непростая команда. К матчу с ней подойдем в максимальной готовности

fss.rs

Новина українською

Хавбек молодежной сборной Украины Дмитрий Крыськив рассказал о своем голе в ворота сербов (1:0), а также поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Арменией.

- Дмитрий, поздравляем тебя с мячом, забитым в ворота Сербии. Что он значит для тебя?

- Я рад, что этот гол принес победу сборной Украины. Это были очень важные для нас три очка.

- Это твой первый мяч за "молодежку"?

- В официальных матчах - да (улыбается).

- У тебя были возможности отличиться еще.

- Именно так. Но не повезло. Ничего страшного, может, получится наверстать упущенное в следующих поединках. Главное, что мы выиграли. Теперь с положительными эмоциями готовимся к матчу против Армении.

- На чем делает акцент тренерский штаб накануне предстоящей встречи с армянами?

- Команда непростая, но я уверен, что от тренеров мы узнаем обо всех тонкостях игры нашего соперника. Мы все верим в положительный для нас результат этого поединка.

- Физически сборная Украины готова хорошо?

- Да. Перелет из Сербии был недолгим. К тому же у нас было хорошее восстановление. Поэтому к матчу со сборной Армении мы подойдем в максимальной готовности.

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В статье: Украина U-21 Дмитрий Крыськив
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Источник:
УАФ

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