Крыськив: Армения - непростая команда. К матчу с ней подойдем в максимальной готовности
Сегодня украинская молодежка сыграет свой второй матч отбора
fss.rs
Хавбек
- Дмитрий, поздравляем тебя с мячом, забитым в ворота Сербии. Что он значит для тебя?
- Я рад, что этот гол принес победу сборной Украины. Это были очень важные для нас три очка.
- Это твой первый мяч за "молодежку"?
- В официальных матчах - да (улыбается).
- У тебя были возможности отличиться еще.
- Именно так. Но не повезло. Ничего страшного, может, получится наверстать упущенное в следующих поединках. Главное, что мы выиграли. Теперь с положительными эмоциями готовимся к матчу против Армении.
- На чем делает акцент тренерский штаб накануне предстоящей встречи с армянами?
- Команда непростая, но я уверен, что от тренеров мы узнаем обо всех тонкостях игры нашего соперника. Мы все верим в положительный для нас результат этого поединка.
- Физически сборная Украины готова хорошо?
- Да. Перелет из Сербии был недолгим. К тому же у нас было хорошее восстановление. Поэтому к матчу со сборной Армении мы подойдем в максимальной готовности.
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