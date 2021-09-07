Вьюнник на острие, Супряга в запасе. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Арменией
Стартовые составы команд
Фото Володимира Раснера - УАФ
Сегодня, 7 сентября,
Команда Ротаня в Ковалевке примет сверстников из Армении.
Уже известны стартовые составы команд.
Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко, Мудрик, Крыськив, Судаков, Вьюнник
Запасные: Зновенко, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Супряга, Драмбаев, Бражко, Горин, Алифиренко
Армения: Нерсесян, Самсонян, Степа Мкртчан, Губасарян, Серобян, Агасарян, Мирзоян, Сергей Мкртчан, Галстян, Григорян, Петросян
Запасные: Карапетян, Манукян, Титизян, Григорян, Мурадян, Хамоян, Акопян, Алавердян, Кочканян
Напомним, что поединок начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет
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