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Вьюнник на острие, Супряга в запасе. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Арменией

Молодежная сборная Украины
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Стартовые составы команд

Вьюнник на острие, Супряга в запасе. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Арменией

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Сегодня, 7 сентября, молодежная сборная Украины сыграет свой второй матч отбора к ЧЕ-2023.

Команда Ротаня в Ковалевке примет сверстников из Армении.

Уже известны стартовые составы команд.

Украина: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко, Мудрик, Крыськив, Судаков, Вьюнник

Запасные: Зновенко, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Супряга, Драмбаев, Бражко, Горин, Алифиренко

Армения: Нерсесян, Самсонян, Степа Мкртчан, Губасарян, Серобян, Агасарян, Мирзоян, Сергей Мкртчан, Галстян, Григорян, Петросян

Запасные: Карапетян, Манукян, Титизян, Григорян, Мурадян, Хамоян, Акопян, Алавердян, Кочканян

Напомним, что поединок начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Армения U-21
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