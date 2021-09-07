На стадионе в Ковалевке выключился один прожектор. Матч сборных U-21 Украины и Армении приостанавливали на 5 минут

Молодежная сборная Украины играет свой второй матч отбора к ЧЕ-2023 .

Команда Ротаня в Ковалевке на стадионе Колос принимет сверстников из Армении.

После первого тайма счет в матче 1:1, а вот второй тайм начался с форс-мажора. Команды отыграли минут 5 после перерыва, после чего на одном из прожекторов пропал свет.

Судья остановил матч, минут 5 команды ждали, пока освещение починят, в итоге матч продолжился при работе трех осветительных матч.

Впрочем, к чести стадионных служб, полноценное освещение было восстановлено довольно быстро, после чего Мудрик сразу же забил гол со штрафного.