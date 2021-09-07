На стадионе в Ковалевке выключился один прожектор. Матч сборных U-21 Украины и Армении приостанавливали на 5 минут
Форс-мажор
Молодежная сборная Украины
Команда Ротаня в Ковалевке на стадионе Колос принимет сверстников из Армении.
После первого тайма счет в матче 1:1, а вот второй тайм начался с форс-мажора. Команды отыграли минут 5 после перерыва, после чего на одном из прожекторов пропал свет.
Судья остановил матч, минут 5 команды ждали, пока освещение починят, в итоге матч продолжился при работе трех осветительных матч.
Впрочем, к чести стадионных служб, полноценное освещение было восстановлено довольно быстро, после чего Мудрик сразу же забил гол со штрафного.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Однажды украинец брутальным нокаутом завершил карьеру Хаттона. ВИДЕО
- Директор Шерифа: Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригес, наверное, чуть-чуть больше
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Ротань начинает с победы. Украина в отборе ЧЕ-2023 одолела Сербию
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...