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На стадионе в Ковалевке выключился один прожектор. Матч сборных U-21 Украины и Армении приостанавливали на 5 минут

Молодежная сборная Украины
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Форс-мажор

На стадионе в Ковалевке выключился один прожектор. Матч сборных U-21 Украины и Армении приостанавливали на 5 минут

Новина українською

Молодежная сборная Украины играет свой второй матч отбора к ЧЕ-2023.

Команда Ротаня в Ковалевке на стадионе Колос принимет сверстников из Армении.

После первого тайма счет в матче 1:1, а вот второй тайм начался с форс-мажора. Команды отыграли минут 5 после перерыва, после чего на одном из прожекторов пропал свет.

Судья остановил матч, минут 5 команды ждали, пока освещение починят, в итоге матч продолжился при работе трех осветительных матч.

Впрочем, к чести стадионных служб, полноценное освещение было восстановлено довольно быстро, после чего Мудрик сразу же забил гол со штрафного.

На стадионе в Ковалевке выключился один прожектор. Матч сборных U-21 Украины и Армении приостанавливали на 5 минут - изображение 1
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В статье: Украина U-21 Колос (Ковалевка)
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