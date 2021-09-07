Ротань: Горжусь игроками, мы не упускаем такие матчи, а вырываем

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу своей команды над сверстниками из Армении (2:1) в отборе на Евро-2023.

"Однозначно тяжелый матч, но мы сами себе его усложнили. Горжусь своими ребятами, у них есть коллектив, они вырывают такие матчи. Если раньше мы транжирили свои моменты, то сейчас у футболистов есть характер, они играют до конца. Может победа получилась не яркая, но очень важная.

Много было позитивных моментов, неплохо выходили в атаку. Не понравился момент, когда мы выходили через средние передачи, я не просил футболистов этого делать. Нужно было покороче это делать, за счет треугольников. Где-то первая игра нас немного расслабила, тут забили быстрый гол и подумали, что матч закончился. Для нас это стало проблемой.

В Сербии я был больше уверен в ребятах, они по игре там заслужили победу. Сегодня мы рано поверили в себя, в перерыве сказал ребятам, что такие игры нужно закрывать на двадцатой минуте, забивать второй гол, а потом играть в свое удовольствие. Мы не использовали свои моменты, а когда залетел мяч в наши ворота, пришлось в перерыве игроков немного встряхнуть, просить исправлять положение. Сложная игра, но победа есть победа.

Конкуренция всегда добавляет пользу и качества игре. Мы этим составом сыграли не так много матчей, сыграли только мартовский турнир. Мало тренировок, было бы больше — футбол был бы качественнее. Немного нарушили игровую дисциплину, мы решили отвечать контратаками. Мы теряли мячи очень быстро, просил игроков набрать 10-15 передач. Ребята немного устали, очень хорошую игру дали в Сербии, потратили много сил, не было нужной свежести. Где-то структура нарушилась — это было главной проблемой.

Рад за ребят. У меня и в прошлом отборе были хорошие ребята, и в этом. В этом коллектив немного наступает себе на горло в нужный момент. Когда нужно они включаются. Горжусь ими, мы не упускаем такие матчи, а вырываем", - сказал Ротань.