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Мудрик - о своем голе со штрафного: Я знал, как надо исполнить

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Исполнил отлично

Мудрик - о своем голе со штрафного: Я знал, как надо исполнить

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Полузащитник украинской молодежки Михаил Мудрик прокомментировал матч отбора Евро-2023 с Арменией (2:1), в котором хавбек забил со штрафного победный гол.

"В принципе, все удалось в этом матче. Возможно, в первом тайме нужно было немного по-другому их накрывать, а так установку тренера выполнили.

Всегда играю в бутсах с пластмассовыми шипами, а с железными два года назад надевал. Не знаю, может, теперь всегда надо переобуваться в перерыве. Скорее всего, буду переходить на железные шипы.

Удары очень часто отрабатываю, оттачиваю на тренировках такие удары и сегодня получилось забить со штрафного. Я знал, как надо исполнить.

Мы знали, что будет много борьбы и много "грязных" моментов, мы это ожидали от Армении и они ничем нас не удивили. Хорошо, что добыли две победы, но вся борьба еще впереди", - сказал Мудрик.

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В статье: Украина U-21 Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
08.09.2021 в 00:11
дивись Де Дзербі
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