Мудрик - о своем голе со штрафного: Я знал, как надо исполнить
Исполнил отлично
Фото Володимира Раснера - УАФ
Полузащитник украинской молодежки Михаил Мудрик прокомментировал
"В принципе, все удалось в этом матче. Возможно, в первом тайме нужно было немного по-другому их накрывать, а так установку тренера выполнили.
Всегда играю в бутсах с пластмассовыми шипами, а с железными два года назад надевал. Не знаю, может, теперь всегда надо переобуваться в перерыве. Скорее всего, буду переходить на железные шипы.
Удары очень часто отрабатываю, оттачиваю на тренировках такие удары и сегодня получилось забить со штрафного. Я знал, как надо исполнить.
Мы знали, что будет много борьбы и много "грязных" моментов, мы это ожидали от Армении и они ничем нас не удивили. Хорошо, что добыли две победы, но вся борьба еще впереди", - сказал Мудрик.
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