Мудрик - о своем голе со штрафного: Я знал, как надо исполнить

Полузащитник украинской молодежки Михаил Мудрик прокомментировал матч отбора Евро-2023 с Арменией (2:1) , в котором хавбек забил со штрафного победный гол.

"В принципе, все удалось в этом матче. Возможно, в первом тайме нужно было немного по-другому их накрывать, а так установку тренера выполнили.

Всегда играю в бутсах с пластмассовыми шипами, а с железными два года назад надевал. Не знаю, может, теперь всегда надо переобуваться в перерыве. Скорее всего, буду переходить на железные шипы.

Удары очень часто отрабатываю, оттачиваю на тренировках такие удары и сегодня получилось забить со штрафного. Я знал, как надо исполнить.

Мы знали, что будет много борьбы и много "грязных" моментов, мы это ожидали от Армении и они ничем нас не удивили. Хорошо, что добыли две победы, но вся борьба еще впереди", - сказал Мудрик.