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Исполнил на технику. ВИДЕО, как Мудрик забил со штрафного и принес победу молодежной сборной

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Михаил начинает оправдывать авансы

Исполнил на технику. ВИДЕО, как Мудрик забил со штрафного и принес победу молодежной сборной

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Матч против сборной Армении в рамках отбора к Евро-2023 складывался для молодежной сборной Украины достаточно непросто. Сопернику удалось сравнять перед перерывом благодаря рикошету. И все же у подопечных Руслана Ротаня нашелся аргумент, который позволил победить.

Михаил Мудрик давно славится своей технической оснащенностью. На этот раз он ее применил в самый нужный момент. Вингер "Шахтера" мастерски исполнил штрафной, забив в девятку. Украина в итоге победила со счетом 2:1 и вышла в лидеры своей группы.

Видео обзор матча Украина U-21 - Армения U-21

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В статье: молодежная сборная Украины Михаил Мудрик Евро U-21
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 08:32
Куда ему до звёздного Беседина, который в сборной основной!
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