Исполнил на технику. ВИДЕО, как Мудрик забил со штрафного и принес победу молодежной сборной

Матч против сборной Армении в рамках отбора к Евро-2023 складывался для молодежной сборной Украины достаточно непросто. Сопернику удалось сравнять перед перерывом благодаря рикошету. И все же у подопечных Руслана Ротаня нашелся аргумент, который позволил победить.

Михаил Мудрик давно славится своей технической оснащенностью. На этот раз он ее применил в самый нужный момент. Вингер "Шахтера" мастерски исполнил штрафной, забив в девятку. Украина в итоге победила со счетом 2:1 и вышла в лидеры своей группы.

Видео обзор матча Украина U-21 - Армения U-21