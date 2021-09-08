Исполнил на технику. ВИДЕО, как Мудрик забил со штрафного и принес победу молодежной сборной
Михаил начинает оправдывать авансы
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Матч против сборной Армении в рамках отбора к Евро-2023 складывался для молодежной сборной Украины достаточно непросто. Сопернику удалось сравнять перед перерывом благодаря рикошету. И все же у подопечных Руслана Ротаня нашелся аргумент, который позволил победить.
Михаил Мудрик давно славится своей технической оснащенностью. На этот раз он ее применил в самый нужный момент. Вингер "Шахтера" мастерски исполнил штрафной, забив в девятку. Украина в итоге победила со счетом 2:1 и вышла в лидеры своей группы.
Видео обзор матча Украина U-21 - Армения U-21
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В цветах Шахтера: Алиев забил два гола в матче на чемпионат района
- "Он не ест на ночь". Бывший шеф-повар Криштиану Роналду рассказал о любимых блюдах португальца
- Не мудрствуя лукаво. Украина U-21 – Армения U-21 2:1
- Украина U21 - Армения U21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора к Евро-2023
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 08:32
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...