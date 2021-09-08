Бондаренко: После первого гола успокоились, но пропущенный мяч нас взбодрил

Полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился впечатлениями от победы в матче над Арменией (2:1).

"Думаю, общие впечатления положительные. Взяли очень тяжелые три очка. Выиграли два матча из двух. Думаю, хотим продолжать такой путь.

После первого гола, думаю, чуть успокоились на психологическом уровне. Потом пропущенный мяч нас взбодрил. На второй тайм вышли с хорошим настроем и показали тоже хорошую игру.

В первом тайме тяжело было вскрыть оборону соперника. Они играли в пять защитников. Бывают тяжелые матчи. Будем работать над этим.

Нет, армяне не удивили. Достаточно боевая команда. На стадии сборных не бывает легких встреч.

Да, мы должны были закрывать игру. Есть такое в футболе. Такое случается, что вроде надо закрывать, а ты не закрываешь — и 2:2. И кому интересно, что хорошо играли? Хоть и не забили, но 2:1, уверенно довели концовку. Все хорошо", — сказал Бондаренко в эфире "Футбол 1"