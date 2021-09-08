  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Мудрик - о победе над Арменией: Тренеры довольны, Украина, думаю, тоже
В тренде

Мудрик - о победе над Арменией: Тренеры довольны, Украина, думаю, тоже

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Вторая победа для команды Руслана Ротаня

Мудрик - о победе над Арменией: Тренеры довольны, Украина, думаю, тоже

Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Арменией U21 (2:1).

"В большей части все удалось. Возможно, в первом тайме немного по-другому нужно было накрывать их. А так всю установку тренера, думаю, мы выполнили.

Очень часто удары отрабатываю. Это залог упорного труда, постоянные тренировки, оттачивание изо дня в день. Видите, получилось.

Команда довольна, тренер доволен, Украина, думаю, довольна. Но вы сами понимаете, две победы это хорошо, но это еще ничего, только начало. Да, хороший старт, но впереди еще целая дорога. Впереди много баталий, которых надо выиграть", — сказал Мудрик в эфире "Футбол 1".

Читайте такжеИсполнил на технику. ВИДЕО, как Мудрик забил со штрафного и принес победу молодежной сборной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Михаил Мудрик Армения U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
08.09.2021 в 12:00
Мне пофиг
Ответить
0
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
08.09.2021 в 10:02
Все добре. Головні перемоги ще попереду
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...