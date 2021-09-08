Мудрик - о победе над Арменией: Тренеры довольны, Украина, думаю, тоже

Полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Арменией U21 (2:1).

"В большей части все удалось. Возможно, в первом тайме немного по-другому нужно было накрывать их. А так всю установку тренера, думаю, мы выполнили.

Очень часто удары отрабатываю. Это залог упорного труда, постоянные тренировки, оттачивание изо дня в день. Видите, получилось.

Команда довольна, тренер доволен, Украина, думаю, довольна. Но вы сами понимаете, две победы это хорошо, но это еще ничего, только начало. Да, хороший старт, но впереди еще целая дорога. Впереди много баталий, которых надо выиграть", — сказал Мудрик в эфире "Футбол 1".