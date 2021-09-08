Ротань: Исходя из количества моментов, победа над Арменией должна быть не такой сложной

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу своей команды над сверстниками из Армении (2:1) в отборе на Евро-2023.

- Руслан Петрович, в течение матча складывалось впечатление, что ваши подопечные должны победить с большим преимуществом. Счет не по игре?

- Согласен. Думаю, что победа должна быть не такой сложной, опять же, исходя из количества голевых моментов у ворот соперника. Мы могли закрывать матч на 20-й минуте, но сами себе привезли нервную концовку. Немного сломалась структура игры за счет ненужных потерь мяча.

- Было слышно, что в раздевалке сборной Украины творилось что-то невероятное...

- В раздевалке были эмоции, ребята это заслужили (смеется).

- У вас интересно выглядел центр поля, где действовали три креативных исполнителя. Как вы решились на такой риск?

- Бондаренко, Судаков и Мудрик играли вместе в Юношеской лиге УЕФА. Ребята взрослеют, много получается. Мне понравилось, что в двух этих спаренных матчах на поле был настоящий коллектив. Даже когда матчи складываются не совсем удачно, ребята преломляют ход встречи.

- В этой "молодежке" много новых фамилий, однако вы чувствуете, что это уже ваша команда? Кто сейчас лидер коллектива? Например, наставник сборной Армении отметил Артема Бондаренко...

- Я как тренер не должен кого-то выделять, потому что у нас есть команда, только вместе мы приобретаем победы. Впрочем, с тренерской скамьи не всегда все видно, поэтому на поле есть такой игрок, к которому тянутся и другие ребята. Я рад, что эти функции взял на себя Бондаренко.

- Атмосфера на стадионе вам понравилась?

- Очень. Я хочу поблагодарить Коваливке, президенту футбольного клуба "Колос". Такой стадион для молодежной сборной - роскошь. Здесь мы сыграли два поединка и оба выиграли. Поддержка болельщиков ощущалась на протяжении всего матча. Большое им спасибо.

- Насколько тщательно вы отрабатываете исполнение стандартных положений?

- Мы много внимания уделяем этому компоненту игры. Правда, сегодня не все получалось при исполнении стандартов, если, конечно, не принимать во внимание великолепный удар Мудрика. Такие голы приносят радость и вносят перелом в игру. Матч был непростым, хотя мы не думали, что он выйдет настолько сложным.

- Сборная Франции потеряла очки в матче с Фарерами. Это плюс или минус, что безоговорочный фаворит позади Украине?

- Я уже сказал ребятам, что мы должны воспользоваться такими подарками, чего не было в прошлом отборе, где команда теряла очки там, где этого нельзя было делать. Сейчас мы берем свое, но все посчитаем в конце турнира.