Определились место и время проведения октябрьских матчей украинской молодежки

Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет свои следующие матчи отборочного турнира Евро-2023 (U21).

Поединок третьего тура квалификации подопечные Руслана Ротаня сыграют против Франции 8 октября на 15-ти тысячной арене "Стад Франсис Ле Бле" в Бресте. Начало встречи - в 19.30 по киевскому времени.

А через четыре дня, 12 октября, молодежка будет принимать сборную Фарерских островов в Запорожье на "Славутич-Арене". Начало матча - в 18.00.

Напомним, что после побед в первых двух турах над Сербией (1:0) и Арменией (2:1) молодежная сборная Украины с шестью очками возглавляет группу Н.