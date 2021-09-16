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Стало известно, где украинская молодежка проведет следующие матчи отбора на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Домашняя игра пройдет в Запорожье

Стало известно, где украинская молодежка проведет следующие матчи отбора на Евро-2023

Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер

Новина українською

Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет свои следующие матчи отборочного турнира Евро-2023 (U21).

Поединок третьего тура квалификации подопечные Руслана Ротаня сыграют против Франции 8 октября на 15-ти тысячной арене "Стад Франсис Ле Бле" в Бресте. Начало встречи - в 19.30 по киевскому времени.

А через четыре дня, 12 октября, молодежка будет принимать сборную Фарерских островов в Запорожье на "Славутич-Арене". Начало матча - в 18.00.

Напомним, что после побед в первых двух турах над Сербией (1:0) и Арменией (2:1) молодежная сборная Украины с шестью очками возглавляет группу Н.

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В статье: Украина U-19
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Источник:
УАФ

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