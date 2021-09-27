Мудрик, Супряга и еще 22 игрока вызваны в молодежную сборную Украины
Руслан Ротань определился с заявкой на октябрьские матчи
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Ближайшие поединки турнира молодежная сборная Украины проведет с Францией (8 октября в Бресте) и Фарерскими островами (12 октября в Запорожье).
Свой очередной сбор в этом году "сине-желтые" Украины начнут 4 октября. Подопечные Руслана Ротаня готовиться к отборочным матчам Евро-2023 (U-21) против Франции и Фарерских островов.
Главный тренер команды вызвал для этой работы 24-х футболистов.
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк).
Защитники: Максим Таловеров ("Динамо", Чехия), Константин Вивчаренко, Антон Боль (все - "Динамо" Киев), Арсений Батагов ( "Днепр-1" Днепр), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Алексей Сыч ("Рух "Львов), Олег Горин ("Минай"), Валерий Дубко ("Черноморец" Одесса).
Полузащитники: Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Дмитрий Крыськив "Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба - "Черноморец" Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Викентий Волошин ("Десна" Чернигов).
Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо" Киев), Богдан Вьюнник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Левен", Бельгия).
Резервный список
Никита Турбаевский ("Мариуполь"), Александр Мельник ("Александрия"), Игорь Снурницин, Даниил Алефиренко (оба - "Заря" Луганск), Денис Кузык, Богдан Билошевський, Владислав Ванат (все - "Черноморец"), Остап Притула ( "Рух"Львов), Даниил Кравчук ("Ворскла" Полтава).
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