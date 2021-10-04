Украинская молодежка начала подготовку к матчам с Францией и Фарерскими островами
В Брест команда отправится 6 октября
Фото Володимира Раснера - УАФ
Сегодня, 4 октября,
Основная группа футболистов молодежной сборной Украины собралась в воскресенье, 3 октября, и провела тренировку восстановительного характера. А в понедельник утром уже вся команда была в сборе. После небольшого организационного собрания и теории сине-желтые провели тренировки.
Сегодня и завтра у подопечных Руслана Ротаня - по две тренировки вперемежку с теоретическими занятиями, а в среду, 6 октября, после утренней тренировки команда отправится в аэропорт. Вылет в французский Брест запланирован на 17.20.
Что касается кадровых вопросов, то с того момента, как был сформирован список футболистов, должны принимать участие в сборе, команда недосчиталась двух исполнителей. Из-за травмы "молодежке" не поможет полузащитник "Десны" Викентий Волошин, а из-за болезни на сбор не приехал защитник "Миная" Олег Горин. Из резервного списка приглашен защитник "Зари" Даниил Алефиренко.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк).
Защитники: Максим Таловеров ("Динамо", Чехия), Константин Вивчаренко, Антон Боль (оба - "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Алексей Сыч ("Движение "Львов), Валерий Дубко ("Черноморец" Одесса), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск).
Полузащитники: Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Дмитрий Крысько ("Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко, Максим Брагар (оба - "Черноморец" Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк).
Нападающие: Владислав Супряга ("Динамо" Киев), Богдан Вьюнник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Левен", Бельгия).
Резервный список
Никита Турбаевский ("Мариуполь"), Александр Мельник ("Александрия"), Игорь Снурницин ("Заря" Луганск), Денис Кузык, Богдан Билошевський, Владислав Ванат (все - "Черноморец" Одесса), Остап Притула ("Рух" Львов) Даниил Кравчук ("Ворскла" Полтава).
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