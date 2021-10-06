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Ротань: По потенциалу мы лучше Франции, но по менталитету — хуже

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

В пятницу украинская молодежка сыграет с фаворитом группы

Ротань: По потенциалу мы лучше Франции, но по менталитету — хуже

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке к матчу отбора Евро-2023 (U-21) с Францией.

"Франция есть Франция. Об этом сопернике много рассказывать не нужно. Французы всегда были щедры на футбольные таланты. Мы понимаем, с кем нам предстоит сыграть. Для нас это будет большая проверка на прочность.

Я уже сказал своим подопечным, что по потенциалу мы лучше Франции, но по менталитету — хуже. Поэтому это надо менять и сильнее верить в свои силы. Понятно, что соперник у нас сильный. Но мы должны отталкиваться от своих сильных качеств. Своими действиями мы должны заставить французов думать, как действовать против Украины.

У нас есть проблемы у футболистов с игровой практикой, но ребята хотят играть и понимают, с каким сильным соперником нам предстоит сыграть.

Устроит ли ничья? Зависит от того, как будет складываться матч. Хотя, конечно, тренеру хочется, чтобы команда играла только на максимальный результат", - сказал Ротань.

Напомним, что матч Франция U-21 – Украина U-21 состоится 8 октября. После двух туров команда Ротаня занимает первое место в группе, набрав шесть очков.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Франция U-21
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Комментарии (1)
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Skalat (Київ)
06.10.2021 в 18:03
Потенціал знищується геніальним головним тренером )
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