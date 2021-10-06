Ротань: По потенциалу мы лучше Франции, но по менталитету — хуже

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке к матчу отбора Евро-2023 (U-21) с Францией.

"Франция есть Франция. Об этом сопернике много рассказывать не нужно. Французы всегда были щедры на футбольные таланты. Мы понимаем, с кем нам предстоит сыграть. Для нас это будет большая проверка на прочность.

Я уже сказал своим подопечным, что по потенциалу мы лучше Франции, но по менталитету — хуже. Поэтому это надо менять и сильнее верить в свои силы. Понятно, что соперник у нас сильный. Но мы должны отталкиваться от своих сильных качеств. Своими действиями мы должны заставить французов думать, как действовать против Украины.

У нас есть проблемы у футболистов с игровой практикой, но ребята хотят играть и понимают, с каким сильным соперником нам предстоит сыграть.

Устроит ли ничья? Зависит от того, как будет складываться матч. Хотя, конечно, тренеру хочется, чтобы команда играла только на максимальный результат", - сказал Ротань.