Ротань: По потенциалу мы лучше Франции, но по менталитету — хуже
В пятницу украинская молодежка сыграет с фаворитом группы
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Главный тренер
"Франция есть Франция. Об этом сопернике много рассказывать не нужно. Французы всегда были щедры на футбольные таланты. Мы понимаем, с кем нам предстоит сыграть. Для нас это будет большая проверка на прочность.
Я уже сказал своим подопечным, что по потенциалу мы лучше Франции, но по менталитету — хуже. Поэтому это надо менять и сильнее верить в свои силы. Понятно, что соперник у нас сильный. Но мы должны отталкиваться от своих сильных качеств. Своими действиями мы должны заставить французов думать, как действовать против Украины.
У нас есть проблемы у футболистов с игровой практикой, но ребята хотят играть и понимают, с каким сильным соперником нам предстоит сыграть.
Устроит ли ничья? Зависит от того, как будет складываться матч. Хотя, конечно, тренеру хочется, чтобы команда играла только на максимальный результат", - сказал Ротань.
Напомним, что матч Франция U-21 – Украина U-21 состоится 8 октября. После двух туров команда Ротаня занимает первое место в группе, набрав шесть очков.
Популярное сейчас
- Вирджил Ван Дейк сделал выбор между Месси и Роналду
- Травил соперников, подкупал судей, выиграл ЛЧ: главный мошенник французского футбола умер в 78 лет
- Откровения Мбаппе, потери Финляндии и год без Траоре. Главные новости за 5 октября
- Украинская молодежка начала подготовку к матчам с Францией и Фарерскими островами
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца