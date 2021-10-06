Трубин: В матче с Францией будем концентрироваться на своей игре и показывать, что умеем

Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин высказался о предстоящем поединке отбора на молодежный чемпионат Европы-2023, в котором наша команда сыграет против Франции.

"Имя соперника говорит само за себя. Хоть это и молодежная сборная, но многие ее игроки уже играют в первых командах. Много говорить о сборной Франции нет смысла. Нужно концентрироваться на своей игре и показывать, что мы умеем", — сказал Трубин.