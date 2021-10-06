Трубин: В матче с Францией будем концентрироваться на своей игре и показывать, что умеем
В пятницу украинская молодежка сыграет с фаворитом группы
Скриншот: УАФ
Голкипер
"Имя соперника говорит само за себя. Хоть это и молодежная сборная, но многие ее игроки уже играют в первых командах. Много говорить о сборной Франции нет смысла. Нужно концентрироваться на своей игре и показывать, что мы умеем", — сказал Трубин.
Напомним, что матч молодежных сборных Франции и Украины состоится в пятницу, 8 октября. Начало встречи в 19:30.
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Источник:ТК Футбол
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