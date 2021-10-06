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Трубин: В матче с Францией будем концентрироваться на своей игре и показывать, что умеем

Молодежная сборная Украины
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В пятницу украинская молодежка сыграет с фаворитом группы

Трубин: В матче с Францией будем концентрироваться на своей игре и показывать, что умеем

Скриншот: УАФ

Новина українською

Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин высказался о предстоящем поединке отбора на молодежный чемпионат Европы-2023, в котором наша команда сыграет против Франции.

"Имя соперника говорит само за себя. Хоть это и молодежная сборная, но многие ее игроки уже играют в первых командах. Много говорить о сборной Франции нет смысла. Нужно концентрироваться на своей игре и показывать, что мы умеем", — сказал Трубин.

Напомним, что матч молодежных сборных Франции и Украины состоится в пятницу, 8 октября. Начало встречи в 19:30.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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