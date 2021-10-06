Ротань: Первое место в группе? К хорошему быстро привыкаешь
В пятницу украинская молодежка сыграет с французами
Фото Володимира Раснера - УАФ
Главный тренер
- Руслан Петрович, первое место нашей сборной перед октябрьским матчами не давит на команду?
- К хорошему быстро привыкаешь (улыбается). Я верю в ребят, они и дальше смогут держать планку. Становится больше ответственности, но опять же, самое главное в нашем деле - вера в то, что мы делаем. Это должно вселять оптимизм в украинских футболистов.
- На каких футболистах сборной Франции вы делали акцент при подготовке к этому поединку?
- Соперник сильный, но мы хотим и будем стараться отталкиваться от своих сильных качеств. Своими действиями мы должны заставить оппонента думать, как играть против Украины.
- Будет ли молодежная сборная Украины пытаться превзойти французов во владении мячом?
- Ставить конкретно такая задача не имеет смысла. У нас есть свой план, которого команда и должна соблюдаться. Думаю, первые минуты поединка, когда футболисты начнут сталкиваться друг с другом, покажут, кто на какие сюрпризы способен. Конечно, я бы хотел, чтобы Украина владела мячом, но если ситуация будет такой, что некоторое время нужно будет играть на контратаках, мы постараемся этим воспользоваться.
Популярное сейчас
- Что дальше для супертяжелого веса после победы Усика над Джошуа?
- Сидорчука лучше не подпускать. Каким будет состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора
- Дмитрий Лепа: Металлист еще должен зарплату за пять месяцев
- Мудрик: Мы не боимся Францию - это такие же футболисты, как и мы
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО