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Мудрик: Мы не боимся Францию - это такие же футболисты, как и мы

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

В пятницу украинская молодежка сыграет с фаворитом группы

Мудрик: Мы не боимся Францию - это такие же футболисты, как и мы

Скриншот: УАФ

Новина українською

Игрок молодежной сборной Украины Михаил Мудрик высказался о предстоящем поединке отбора на молодежный чемпионат Европы-2023, в котором наша команда сыграет против Франции.

"Мы не боимся сборную Франции. Возможно, очень много их игроков играют в топовых командах, таких как "Реал", и другие ведущие клубы, но это такие же футболисты, как и мы", — сказал Мудрик.

Напомним, что матч молодежных сборных Франции и Украины состоится в пятницу, 8 октября. Начало встречи в 19:30.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Михаил Мудрик
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Quizzz (Lviv)
06.10.2021 в 23:57
Гг. Правильно, вони такі ж люди як в ми, а футболісти воне інші)))
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