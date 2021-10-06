Мудрик: Мы не боимся Францию - это такие же футболисты, как и мы
В пятницу украинская молодежка сыграет с фаворитом группы
Скриншот: УАФ
Игрок
"Мы не боимся сборную Франции. Возможно, очень много их игроков играют в топовых командах, таких как "Реал", и другие ведущие клубы, но это такие же футболисты, как и мы", — сказал Мудрик.
Напомним, что матч молодежных сборных Франции и Украины состоится в пятницу, 8 октября. Начало встречи в 19:30.
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Источник:ТК Футбол
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06.10.2021 в 23:57
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