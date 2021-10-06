Мудрик: Мы не боимся Францию - это такие же футболисты, как и мы

Игрок молодежной сборной Украины Михаил Мудрик высказался о предстоящем поединке отбора на молодежный чемпионат Европы-2023, в котором наша команда сыграет против Франции.

"Мы не боимся сборную Франции. Возможно, очень много их игроков играют в топовых командах, таких как "Реал", и другие ведущие клубы, но это такие же футболисты, как и мы", — сказал Мудрик.

Напомним, что матч молодежных сборных Франции и Украины состоится в пятницу, 8 октября. Начало встречи в 19:30.