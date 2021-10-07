Франция U-21 – Украина U-21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на молодежный чемпионат Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок между молодежными сборными Франции и Украины.

Команда Ротаня лидирует в своей группе H по состоянию на два сыгранных тура. Фареры и Армения уже даже успели сыграть третий, и все равно "сине-желтые" обгоняют как Францию, так и всех остальных своих оппонентов. Сможет ли коллектив Руслана Петровича обыграть "триколор"? В каком физическом состоянии находится наша команда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 8 октября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Егор Старков