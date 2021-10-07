  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Франция U-21 – Украина U-21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на молодежный чемпионат Европы
В тренде

Франция U-21 – Украина U-21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на молодежный чемпионат Европы

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Франция U-21 – Украина U-21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на молодежный чемпионат Европы

УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок между молодежными сборными Франции и Украины.

Читайте такжеРотань: Первое место в группе? К хорошему быстро привыкаешь

Команда Ротаня лидирует в своей группе H по состоянию на два сыгранных тура. Фареры и Армения уже даже успели сыграть третий, и все равно "сине-желтые" обгоняют как Францию, так и всех остальных своих оппонентов. Сможет ли коллектив Руслана Петровича обыграть "триколор"? В каком физическом состоянии находится наша команда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 8 октября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Егор Старков

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Франция U-21 Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...