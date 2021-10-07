Кухаревич: Настроены только на победу в матче с Францией
Матч молодежных команд состоится уже в эту пятницу
Фото: football24.ua
Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич высказался о предстоящем поединке с Францией в квалификации Евро-2023.
"Мы провели достаточно успешный первый сбор. Два матча — две победы. Так же настроены на этот сбор. Едем только за победой", — сказал Кухаревич.
Напомним, что матч молодежных сборных Франции и Украины состоится в пятницу, 8 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
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Источник:Футбол NEWS
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