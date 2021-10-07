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Кухаревич: Настроены только на победу в матче с Францией

Молодежная сборная Украины
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Матч молодежных команд состоится уже в эту пятницу

Кухаревич: Настроены только на победу в матче с Францией

Фото: football24.ua

Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич высказался о предстоящем поединке с Францией в квалификации Евро-2023.

"Мы провели достаточно успешный первый сбор. Два матча — две победы. Так же настроены на этот сбор. Едем только за победой", — сказал Кухаревич.

Напомним, что матч молодежных сборных Франции и Украины состоится в пятницу, 8 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Николай Кухаревич
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Источник:
Футбол NEWS

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