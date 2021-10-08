Кухаревич: Думаю, шансы забить Франции у сборной Украины обязательно будут
Матч между молодежками состоится сегодня, 8 октября
Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер
Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич поделился ожиданиями от предстоящего матча с Францией в отборе на Евро-2023.
- Настроение отличное. Я рад вызову в молодежную сборную Украины. Готовимся к тяжелой встрече, но верим в положительный для нас результат.
- Молодежная сборная Украины находится на первом месте в турнирной таблице. Это добавляет уверенности?
- Конечно. Нам удался сентябрьский сбор, во время которого было добыто две победы. Очень надеемся и в дальнейшем радовать украинских болельщиков.
- Можно ли говорить, что футболисты нашей "молодежки" уже хорошо понимают друг друга на поле?
- Да. У нас есть костяк команды, а это плюс для любого коллектива.
- Что можешь сказать о сборной Франции?
- Думаю, ни для кого не секрет, что это топ-сборная, в которой чуть ли не каждый исполнитель выступает в сильнейших европейских чемпионатах.
- Если тебе перед игрой скажут, что поединок завершится вничью ...
- Не хочется об этом думать, мы настраиваемся на максимальный результат, а там уже посмотрим, как сложится матч.
- Однако ничья во встрече с французами оставит сборную Украины на первом месте в группе.
- Именно так. В целом это будет неплохой результат.
- Каких футболистов ты мог бы выделить в составе соперника?
- Естественно, что это Эдуарду Камавинга, который защищает цвета мадридского "Реала" и стоит около 30 млн евро.
- В этом матче придется много обороняться?
- Могу сказать одно - что сборная Украины не будет отходить от своей игры. Думаю, шансы забить у нас обязательно будут, важно не транжирить свои моменты", - рассказал Кухаревич.
Напомним, что матч молодежных сборных Франции и Украины состоится сегодня, 8 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
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