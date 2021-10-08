Шевчук: Ротань в будущем может стать главным тренером сборной Украины

Украинский тренер Вячеслав Шевчук поделился мыслями о предстоящем матче молодежной сборной Украины против сверстников из Франции в квалификации Евро-2023.

"У нас прекрасные молодые таланты. Я уверен в наших ребятах. Они должны не стесняться, а быть мотивированными, сплоченными и показать хорошую игру. Они умеют играть в футбол и показывают это в матчах, просто не всегда был результат. Я считаю, что наши ребята не хуже соперника, они смогут проверить себя на уровне команды Франции.

Я работал с Ротанем в "Олимпике". Он был квалифицированным игроком, а теперь – тренер с хорошими идеями. Уверен, что у него будет хорошее будущее. Если он будет хорошо развиваться, то в будущем может стать и главным тренером национальной сборной Украины.

На этом уровне не так важен результат, как качество игры. А в национальной команде мы уже будем держаться за результат. Ребята должны показывать качество игры, а результат уйдет на второй план", – сказал Шевчук.