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Шевчук: Ротань в будущем может стать главным тренером сборной Украины

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Мнение эксперта

Шевчук: Ротань в будущем может стать главным тренером сборной Украины

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Украинский тренер Вячеслав Шевчук поделился мыслями о предстоящем матче молодежной сборной Украины против сверстников из Франции в квалификации Евро-2023.

"У нас прекрасные молодые таланты. Я уверен в наших ребятах. Они должны не стесняться, а быть мотивированными, сплоченными и показать хорошую игру. Они умеют играть в футбол и показывают это в матчах, просто не всегда был результат. Я считаю, что наши ребята не хуже соперника, они смогут проверить себя на уровне команды Франции.

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Я работал с Ротанем в "Олимпике". Он был квалифицированным игроком, а теперь – тренер с хорошими идеями. Уверен, что у него будет хорошее будущее. Если он будет хорошо развиваться, то в будущем может стать и главным тренером национальной сборной Украины.

На этом уровне не так важен результат, как качество игры. А в национальной команде мы уже будем держаться за результат. Ребята должны показывать качество игры, а результат уйдет на второй план", – сказал Шевчук.

Напомним, матч Франция U21 - Украина U21 состоится сегодня, 8 октября и начнется в 19:30.

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В статье: Украина U-21 Вячеслав Шевчук Руслан Ротань
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (2)
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fokstrot2009 (Харьков)
08.10.2021 в 15:42
Этого ещё не хватало!
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
08.10.2021 в 15:09
може стати, а може і не стати. якщо по блату, як с юніорами, то скоро. якщо без блату, то років 10-20 вчитися треба.
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