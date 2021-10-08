Санжар: Ротань способен вывести молодежку на хороший уровень
Уже сегодня - важнейший матч молодежки в отборочной группе
uaf.ua
Украинский тренер Роман Санжар высказался о предстоящем матч
"Всегда надо рассчитывать только на победу. Нужно надеяться и верить в свою победу. Понятно, что соперник очень хороший, но будем надеяться, что наши ребята справятся.
С большим уважением отношусь к работе Руслана Ротаня. Это хороший, грамотный и перспективный тренер. На тренерском пути не все всегда получается, но он достойно держится. Руслан способен вывести молодежку на хороший уровень", – сказал Санжар.
Напомним, что матч Франция U-21 - Украина U-21 начнется сегодня в 19:30.
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