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Санжар: Ротань способен вывести молодежку на хороший уровень

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Уже сегодня - важнейший матч молодежки в отборочной группе

Санжар: Ротань способен вывести молодежку на хороший уровень

uaf.ua

Новина українською

Украинский тренер Роман Санжар высказался о предстоящем матч молодежной сборной Украины против сверстников из Франции в квалификации Евро-2023.

"Всегда надо рассчитывать только на победу. Нужно надеяться и верить в свою победу. Понятно, что соперник очень хороший, но будем надеяться, что наши ребята справятся.

С большим уважением отношусь к работе Руслана Ротаня. Это хороший, грамотный и перспективный тренер. На тренерском пути не все всегда получается, но он достойно держится. Руслан способен вывести молодежку на хороший уровень", – сказал Санжар.

Напомним, что матч Франция U-21 - Украина U-21 начнется сегодня в 19:30.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Роман Санжар Франция U-21
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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emart57 (Киев)
08.10.2021 в 19:46
А до этого почему не вывел?)))
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