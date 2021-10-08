  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Полные нули. Молодежная сборная Украины ни разу не пробила в направлении ворот Франции
В тренде

Полные нули. Молодежная сборная Украины ни разу не пробила в направлении ворот Франции

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Печальная статистика

Полные нули. Молодежная сборная Украины ни разу не пробила в направлении ворот Франции

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины в статусе лидера квалификационной группы противостояла Франции в рамках отбора к чемпионату мира 2023. Подопечные Ротаня проиграли, но это не самое худшее. Даже счет (0:5) худо-бедно можно было бы объяснить и понять. Однако поражает статистика этого матча.

Молодежная сборная Украины ни разу не пробила по створу ворот соперника и даже ни разу не била в направлении ворот "трехцветных". Не было даже ударов, которые вошли бы в графу "заблокированные". Все, что смогла украинская команда добавить в официальный протокол матча – это статистика дисциплинарных санкций (три желтых карточки, одно удаление, шесть фолов).

Полные нули. Молодежная сборная Украины ни разу не пробила в направлении ворот Франции - изображение 1

Фото - uefa.com

После трех сыгранных матчей молодежка сборная Украины с шестью очками занимает второе место группы, отставая от Франции на один балл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dmitrich777 (Харьков)
08.10.2021 в 23:08
Я хренею с нас, ребята.. Презик, клоун недалёкого ума - терпим.. Главный тренер молодёжной сборной по футболу - пацан, который в целом был неплохим футболистом, но как тренер, полный ноль и он это давно показал и доказал, тоже терпим.. Мы к сожалению, не можем его уволить, снять с должности.., но это же очевидно, чувак ну совсем не вывозит и не тянет, давайте не будем о этом молчать!!!
Ответить
+1
0
Footballers (Умань)
08.10.2021 в 22:49
Що там Мудрик перед матчем говорив-такіє же футболісти как ми.Ну-ну))
Ответить
+1
-1
Lion Killer (Львів)
08.10.2021 в 22:54
а то нічо шо Мудрик не грав?
Ответить
0
-1
Footballers (Умань)
08.10.2021 в 23:00
Та справа не в одному Мудрику,а в тому що проти французів вони явно дворова команда всі разом взяті.
+1
0
Lion Killer (Львів)
08.10.2021 в 22:47
смішно та й годі.
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
08.10.2021 в 22:44
может тренер просто забыл показать где ворота соперника? А может просто забил...
Ответить
+2
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.10.2021 в 22:34
что вы молчите -гнать его с молодёжки сколько можно позорить УКРАИНУ -после такого позора подают в отставку а этот будет сидеть и вешать лапшу нам на уши
Ответить
+5
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...