Полные нули. Молодежная сборная Украины ни разу не пробила в направлении ворот Франции

Молодежная сборная Украины в статусе лидера квалификационной группы противостояла Франции в рамках отбора к чемпионату мира 2023. Подопечные Ротаня проиграли, но это не самое худшее. Даже счет (0:5) худо-бедно можно было бы объяснить и понять. Однако поражает статистика этого матча.

Молодежная сборная Украины ни разу не пробила по створу ворот соперника и даже ни разу не била в направлении ворот "трехцветных". Не было даже ударов, которые вошли бы в графу "заблокированные". Все, что смогла украинская команда добавить в официальный протокол матча – это статистика дисциплинарных санкций (три желтых карточки, одно удаление, шесть фолов).

Фото - uefa.com

После трех сыгранных матчей молодежка сборная Украины с шестью очками занимает второе место группы, отставая от Франции на один балл.