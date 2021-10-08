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Без малейшего сопротивления от сине-желтых. Франция U-21 - Украина U-21 5:0. Обзор матча и видео голов

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Франция U-21 - Украина U-21 ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.10.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2023 на UA-Футбол

Без малейшего сопротивления от сине-желтых. Франция U-21 - Украина U-21 5:0. Обзор матча и видео голов

Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от сверстников из Франции в рамках отбора на чемпионат мира 2023. Несмотря на статус лидера группы, с которым сине-желтые начинали игру, создать достойное противодействие французам украинцы не смогли. Не было не только опасных моментов, но даже ударов в сторону ворот сборной Франции. В сетке ворот Нещерета, в свою очередь, побывало пять мячей. Еще несколько раз голкипер команду Руслана Ротаня спас. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Франция U-21 - Украина U-21.

Франция – Украина 5:0
Голы: Калимуэндо (40), Диоп (43), Адли (64), Шерки (68), Шерки (72)

Удален: Талаверов (27)

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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
08.10.2021 в 23:48
Слуги футбола сколько можно терпеть это недрозумение РОТАНЯ --так опозорить Украину и продолжает позорить --гоните эту пустышку пока не поздно--не верти ни одному его слову
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Зритель (Харьков)
09.10.2021 в 00:00
Проиграли из-за тренерских ошибок Ротаня? А так у нас в футболе всё хорошо, уберём Ротаня - всех порвём? Ну-ну...
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Болельщик39 (Харьков)
08.10.2021 в 23:44
Ротаню повезло, что удалили Талаверова. Теперь всё можно списать на это удаление: не было бы его, мы бы французов порвали.
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