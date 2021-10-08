Без малейшего сопротивления от сине-желтых. Франция U-21 - Украина U-21 5:0. Обзор матча и видео голов

Молодежная сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от сверстников из Франции в рамках отбора на чемпионат мира 2023. Несмотря на статус лидера группы, с которым сине-желтые начинали игру, создать достойное противодействие французам украинцы не смогли. Не было не только опасных моментов, но даже ударов в сторону ворот сборной Франции. В сетке ворот Нещерета, в свою очередь, побывало пять мячей. Еще несколько раз голкипер команду Руслана Ротаня спас. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Франция U-21 - Украина U-21.

Франция – Украина 5:0

Голы: Калимуэндо (40), Диоп (43), Адли (64), Шерки (68), Шерки (72)

Удален: Талаверов (27)