Без малейшего сопротивления от сине-желтых. Франция U-21 - Украина U-21 5:0. Обзор матча и видео голов
Франция U-21 - Украина U-21 ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.10.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2023 на UA-Футбол
Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер
Молодежная сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от сверстников из Франции в рамках отбора на чемпионат мира 2023. Несмотря на статус лидера группы, с которым сине-желтые начинали игру, создать достойное противодействие французам украинцы не смогли. Не было не только опасных моментов, но даже ударов в сторону ворот сборной Франции. В сетке ворот Нещерета, в свою очередь, побывало пять мячей. Еще несколько раз голкипер команду Руслана Ротаня спас. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Франция U-21 - Украина U-21.
Франция – Украина 5:0
Голы: Калимуэндо (40), Диоп (43), Адли (64), Шерки (68), Шерки (72)
Удален: Талаверов (27)
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