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(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань

Молодежная сборная Украины
(3 голосов)

Логическое развитие событий

(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Очень показательна ситуация, которую можно моделировать на тренера национальной сборной Украины или любого другого наставника. Есть результат – критика угасает, нет результата – не помогут даже самые мощные кампании по "отбеливания" репутации.

Вокруг Руслана Ротаня как футбольного тренера сложился плохой имидж из-за отсутствия результата. Журналисты лили критику, придирчивые болельщики требовали увольнения, а вот УАФ вовсю работала над созданием "правильного" образа Руслана Ротаня. Там и "нужные" интервью экспертов, и заметки про открытых Ротанем талантов вроде Ильи Забарного, и разговоры о стиле, который соответствует стилю национальной команды. Но все это напоминало лечение горла при двустороннем воспалении легких – совершенно бестолковая терапия.

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Напряжение спало лишь после нескольких успешных результатов. Украинская молодежка новый цикл начала с выездной победы над непростой командой Сербии, затем было подтверждение амбиций в поединке с Арменией. Но два матча – это еще не тенденция. Команда Руслана Ротаня не прошла самую главную проверку в своей квалификационной группе. На выезде с Францией был провал.

Можно говорить даже о постыдном явлении, ведь вчера случилась не просто поражение. Поразила статистика матча, показавшая, что подопечные Ротаня не смогли ни разу за девяносто минут пробить по воротам. Если отсутствие ударов в створ – не такая уж и редкость для украинского футбола, то отсутствие ударов в направлении ворот или ударов, которые были бы заблокированы – это нечто новое. И это, пожалуй, логическое развитие того, что происходит сейчас в украинском футбольном хозяйстве. Клубы проигрывают финнам, казахам и норвежцам, национальная сборная не может выиграть у Казахстана и все той же Финляндии, а "молодежка" банально становится мешком для битья.

(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань - изображение 2

Проиграть Франции – это не стыдно. Счет (0:5) тоже худо-бедно можно было бы объяснить и "оправдать" ранним удалением и неблагоприятными сопутствующими обстоятельствами. Но отсутствие зародышей атакующей игры вообще не оставляет поля для маневров. Провал и полная несостоятельность украинского футбола на фоне одного из мировых лидеров.

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Комментарии (18)
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kukarekin (Одесса)
09.10.2021 в 14:13
Игроком был средненьким, а как тренер никакущий!
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0
0
Зритель (Харьков)
09.10.2021 в 13:52
Налицо глубокий системный кризис украинского футбола. И конкретный Ротань тут не при чём.
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0
-2
Fontango (Kharkov)
09.10.2021 в 13:51
Насрал ротань на вас и ваше мнение!!! (((
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0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
09.10.2021 в 13:28
сколько можно издеваться над Украиной --уберите это
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.10.2021 в 13:07
Вротань созрел уже к основной команде!
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+2
-2
avatar
леонид Угринович
09.10.2021 в 12:46
Це була гра якимось третім номером. Майже всі паси діставались французам. Здавалось, що ігроки вже приїхали програвати. З перших хвілин вся команда тільки захищалась. Це антіфутбол.
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.10.2021 в 12:39
уважаю Русю, очень неловко наблюдать как он продолжает позорить себя и команду
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+4
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
09.10.2021 в 12:29
уберите Ротаня пока ещё не поздно
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+4
-2
avatar
armik (Киев)
09.10.2021 в 12:40
Узбагойся!Он немного еще постажируется в молодежке и достойно сменит Петракова.
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
09.10.2021 в 12:27
Дивує не лише відсутність ударів. Статистика порушень так само дивна. 3 жовті, 1 червона, але загальна кількість порушень - 6. Усього навсього 6! Вдвічі менше, ніж у французів! Така статистика буває, коли гравці взагалі не борються із суперниками! 6 фолів - 4 грубих на картки = 2 дрібних фола! У французів 11 дрібних фолів, а і українців всього 2!!! Тобто наші взагалі не пручалися! 11 дрібних фолів і 5 забитих голів у французів, а в нас 2 фоли і 0 ударів навіть в напрямку воріт! Із таким налаштування варто було взагалі не виходити на поле. Отримали би технічну поразку 3:0, кращою була би різниця...
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+2
0
Prach13 (Дрогобич)
09.10.2021 в 12:22
Я не виню Ротаня,він стажується і набирає досвіду!питання до тих хто його призначив!вони разом з тренером мають нести відповідальність.
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.10.2021 в 12:40
набираться опыта нужно на тренерских курсах, в помощниках главтренеров в небольших клубах
Ответить
+2
-1
krakow (Херсон)
09.10.2021 в 13:08
Стажироваться(!) тренером сборной, Да, что с вами такое творится! Совсем что-ли,е.анулись от своей "доброжелательной" ментальности.Один стажер-лотерейщик (с пятилетним стажем),уже отпетлял.До 0:5 от англичан,немного не дотянул... Давайте еще в ВСУ на передовую,практикантов покомандовать запустим.
Ответить
+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
09.10.2021 в 13:24
ВСУ официально командует практикант-недоюрист
+1
-1
krakow (Херсон)
09.10.2021 в 13:41
Личная неприязнь,это не факт.
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
09.10.2021 в 12:11
Якщо він після кожного матчу антигерой то чому він досі тренує збірну?
Ответить
+6
0
xapyga (Запорожье)
09.10.2021 в 12:09
Ротань, анти герой 2021 года
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
09.10.2021 в 12:15
... і 2020 року так само.
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+2
0


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