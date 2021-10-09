(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань

Очень показательна ситуация, которую можно моделировать на тренера национальной сборной Украины или любого другого наставника. Есть результат – критика угасает, нет результата – не помогут даже самые мощные кампании по "отбеливания" репутации.

Вокруг Руслана Ротаня как футбольного тренера сложился плохой имидж из-за отсутствия результата. Журналисты лили критику, придирчивые болельщики требовали увольнения, а вот УАФ вовсю работала над созданием "правильного" образа Руслана Ротаня. Там и "нужные" интервью экспертов, и заметки про открытых Ротанем талантов вроде Ильи Забарного, и разговоры о стиле, который соответствует стилю национальной команды. Но все это напоминало лечение горла при двустороннем воспалении легких – совершенно бестолковая терапия.

Напряжение спало лишь после нескольких успешных результатов. Украинская молодежка новый цикл начала с выездной победы над непростой командой Сербии, затем было подтверждение амбиций в поединке с Арменией. Но два матча – это еще не тенденция. Команда Руслана Ротаня не прошла самую главную проверку в своей квалификационной группе. На выезде с Францией был провал.

Можно говорить даже о постыдном явлении, ведь вчера случилась не просто поражение. Поразила статистика матча, показавшая, что подопечные Ротаня не смогли ни разу за девяносто минут пробить по воротам. Если отсутствие ударов в створ – не такая уж и редкость для украинского футбола, то отсутствие ударов в направлении ворот или ударов, которые были бы заблокированы – это нечто новое. И это, пожалуй, логическое развитие того, что происходит сейчас в украинском футбольном хозяйстве. Клубы проигрывают финнам, казахам и норвежцам, национальная сборная не может выиграть у Казахстана и все той же Финляндии, а "молодежка" банально становится мешком для битья.

Проиграть Франции – это не стыдно. Счет (0:5) тоже худо-бедно можно было бы объяснить и "оправдать" ранним удалением и неблагоприятными сопутствующими обстоятельствами. Но отсутствие зародышей атакующей игры вообще не оставляет поля для маневров. Провал и полная несостоятельность украинского футбола на фоне одного из мировых лидеров.