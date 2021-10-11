Бондаренко: Хотим реабилитироваться после Франции – добыть 3 очка и показать хорошую игру
Украинская молодежка во вторник примет команду Фарерских островов
Фото: УАФ
Хавбек
"Фарерские острова – непростая команда. Мы точно не ожидаем легкой игры и легких 3 очка. Настрой у команды достаточно боевой, после Франции хотим реабилитироваться – добыть 3 очка и показать хорошую игру. Думаю, завтра придут некоторые болельщики и нас поддержат", - сказал Бондаренко.
Напомним, что матч Украина U-21 – Фареры U-21 состоится 12 октября в Запорожье. Начало поединка - в 18:00.
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Источник:sport.ua
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Комментарии (1)
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Виталий1981 (Україна)
11.10.2021 в 18:23
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