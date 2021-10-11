Бондаренко: Хотим реабилитироваться после Франции – добыть 3 очка и показать хорошую игру

Проиграть Франции и реабилитироваться, выиграв у Фарер - это как получить "звездюль" от соседа по парте в 11 классе, а потом, по пути домой, поймать первоклашку и на нем "реабилитироваться".А серьезно, так играли бы вы лучше в футбол, чтобы просто что-то выиграть. А то только и делаете, что то реабилитируетесь, то боретесь, то "бьемся до последнего"....