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Бондаренко: Хотим реабилитироваться после Франции – добыть 3 очка и показать хорошую игру

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украинская молодежка во вторник примет команду Фарерских островов

Бондаренко: Хотим реабилитироваться после Франции – добыть 3 очка и показать хорошую игру

Фото: УАФ

Новина українською

Хавбек молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился ожиданиями от отборочного поединка Евро-2023 U-21 против Фарерских островов.

"Фарерские острова – непростая команда. Мы точно не ожидаем легкой игры и легких 3 очка. Настрой у команды достаточно боевой, после Франции хотим реабилитироваться – добыть 3 очка и показать хорошую игру. Думаю, завтра придут некоторые болельщики и нас поддержат", - сказал Бондаренко.

Напомним, что матч Украина U-21 – Фареры U-21 состоится 12 октября в Запорожье. Начало поединка - в 18:00.

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В статье: Украина U-21 Фарерские острова Артем Бондаренко
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Виталий1981 (Україна)
11.10.2021 в 18:23
Проиграть Франции и реабилитироваться, выиграв у Фарер - это как получить "звездюль" от соседа по парте в 11 классе, а потом, по пути домой, поймать первоклашку и на нем "реабилитироваться".А серьезно, так играли бы вы лучше в футбол, чтобы просто что-то выиграть. А то только и делаете, что то реабилитируетесь, то боретесь, то "бьемся до последнего"....
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