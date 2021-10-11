  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: Наши ребята талантливее французов, но на сегодня у них не тот тонус
В тренде

Ротань: Наши ребята талантливее французов, но на сегодня у них не тот тонус

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Во вторник украинская молодежка сыграет против Фарер

Ротань: Наши ребята талантливее французов, но на сегодня у них не тот тонус

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань провел пресс-конференцию накануне отборочного поединка Евро-2023 против Фарерских островов.

– Достаточно неуступчивая команда. Скандинавский стиль у нее присутствует – хорошо ведут борьбу и держат хороший темп. Покамест счет 0:0 любой команде с ними тяжело играть. Опасные при стандартных положениях – это нужно исключить.

Мы знаем сейчас, что слабых команд нет. Уровень команд выравнивается. Еще зимой знали, что Фареры обыгрывали и Россию, Израиль, просто так они очки не отдают. С Францией и Северной Македонией они сыграли вничью. Достаточно крепкая команда, с которой нужно максимум усилий приложить.

Все в команде здоровы, желают реабилитироваться после неудачной игры. Из потерь – красная карточка, Таловеров пропускает игру, а так все более-менее.

– Сложно ли подобрать костяк для молодежной команды?

– Мы обязаны искать молодых талантов, поэтому это и молодежная сборная. Прекрасно понимаем, что в национальной команде есть футболисты, которые нам подходят, но мы даже не разговаривали, чтобы оттуда выдергивать сюда. Они уже перешли на тот уровень, где должны доказывать свою состоятельность в сборной Украины.

Что касается футболистов, мы подбираем группу под наше виденье. Я доволен игроками и их отношением. Постепенно мы будем двигаться в том направлении, не нужно сейчас посыпать голову пеплом – говорить, что мы проиграли Франции и все так плохо. У нас не плохо. Может быть, такой результат игры с Францией (0:5), который нас немного угнетает. Я ребятам сказал после игры – они не хуже тех, которые играют во Франции.

Да, есть некоторые нюансы – когда 12 игроков играют в командах уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы, а не просто сидят на скамейках. Они в тонусе, могут прибавить, когда нужно.

Считаю, что наши ребята талантливее их, но на сегодня у них не тот тонус, они не могут повышать ритм игры. В этом есть проблема, но это все исправимо. Начнут они играть в своих клубах, еврокубках – поверьте, эта команда многого может добиться.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
djeff2015 (Запорожье)
11.10.2021 в 18:25
и д и о т. счет на табло.
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
11.10.2021 в 18:19
Ни одного удара в сторону ворот. Но какие талантливые!
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.10.2021 в 18:14
Что же ты за тренер такой, что с такими талантливым игроками вечно в опе?
Ответить
+1
0
Footballers (Умань)
11.10.2021 в 18:11
І так всю футбольну кар'єру будуть талановитіші від французів і інших топ збірних-просто не сложится іх побєдіть.
Ответить
+1
0
avatar
KovaLL (Киев)
11.10.2021 в 17:38
Якщо після перемог Петракова всі казали про якийсь не той рівень, то думаю зараз взагалі він взагалі аматорський.
Ответить
+1
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
11.10.2021 в 17:26
Бггг. Это все равно что мы все любим ипаться, и мы бы лучше сыграли, чем актеры в порнофильмах
Ответить
+2
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.10.2021 в 17:25
Талант до справи не приш'єш...
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...