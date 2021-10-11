Украина U-21 - Фарерские острова U-21: Анонс и прогноз матча 12.10.2021

Молодежная сборная Украины продолжает свой путь в отборочной группе к ЕВРО-2023. После болезненного поражения от Франции (0:5) команда Ротаня во вторник в Запорожье примет Фарерские острова.

Квалификация к Чемпионату Европы U-21, четвертый тур

12 октября, 18:00. Славутич Арена, Запорожье

Главный арбитр: Марио Зебеч (Хорватия)

Украина - Фарерские острова

Телевизионная трансляция в Украине – Футбол 2

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Украина

Наша молодежка начала свой отборочный путь на Евро-2023 с двух вселявших оптимизм побед – над Сербией и Арменией, однако затем последовало болезненное поражение от Франции (0:5), которое скинуло нашу команду с первого места в группе.

В поражении от французов, даже с таким разгромным счетом, не было бы ничего катастрофического, если бы не игра сама по себе – ноль ударов в створ, полный дисбаланс в полузащите, которая за весь матч не создала ни одного нормального подхода к воротам соперника, да и защита, как уже ясно со счета, сыграла явно не лучшим образом.

После влета французам СМИ и болельщики вылили на Ротаня и его команду ушат критики, о которой немного было подзабыли после стартовых побед. Сам Руслан Петрович после матча с Францией не высказал ни слова, не было слышно игроков и экспертов, которые рассказывали бравурные речи перед Францией.

Молчание в эфире вполне понятно – команду нужно перезагрузить перед следующей игрой, и главное, чтобы это пошло на пользу. Ведь если не обыгрывать Фареры, реакция на поражение Франции покажется цветочками.

Что ж, будем надеяться, что островитян мы прибьем, и после матча нам всем будет о чем поговорить в позитивном тоне.

По кадрам Ротань, кажется, уже более-менее определился с обоймой. Точно не сыграет дисквалифицированный Таловеров, и, наверное, в основе вместо Михайленко выйдет более нацеленный на атаку Мудрик.

Ориентировочный состав Украины: Нещерет, Сыч, Батагов, Драмбаев, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко, Мудрик, Крыськив, Судаков, Вьюнник.

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань, прямая речь:

Я доволен игроками и их отношением. Постепенно мы будем двигаться в том направлении, не нужно сейчас посыпать голову пеплом – говорить, что мы проиграли Франции и все так плохо. У нас не плохо. Может быть, такой результат игры с Францией (0:5), который нас немного угнетает. Я ребятам сказал после игры – они не хуже тех, которые играют во Франции. Считаю, что наши ребята талантливее их, но на сегодня у них не тот тонус, они не могут повышать ритм игры. В этом есть проблема, но это все исправимо. Начнут они играть в своих клубах, еврокубках – поверьте, эта команда многого может добиться.

Фарерские острова

Молодежная сборная Фарерских островов довольно интересно и разнообразно начала группу - сначала обыграли Армению, потом тем же армянам проиграла, островитяне сенсационно вымучили ничью у Франции, и в последнем матче также скатали ничейку с македонцами. То есть, это никак не записной аутсайдер группы, а команда, которая на данный момент расположилась на 3-м месте и подпирает нашу сборную.

При этом сами островитяне декларируют если не самые высокие задачи (первое место в группе), но побороться за вторую строчку намерены, поэтому едут в Украину с целью как минимум не проиграть.

Прогноз на матч Украина – Фарерские острова U-21 от UA-Football

Прогнозировать неудачу нашей команде рука пока что все-таки не поворачивается, да и по факту мы сильнее островитян, что отображается в котировках букмекеров. Фареры будут плясать от печки, играть от обороны, но все-таки атакующий потенциал, индивидуальное мастерство у украинских молодых игроков есть, что они показали в матче с армянами и сербами.

Будем надеяться, что сможем забить еще в первом тайме, что существенно облегчит задачу, иначе вторая половина может превратиться в толкотню, борьбу, навесы и бей-беги. А тут перетолкать и перебороть гостей будет не так уж и просто.

Но все-таки, пока что остаемся оптимистами. Надеемся, что Ротань сможет вывести команду из нокдауна после 0:5 с Францией, настроить на следующего соперника, и доказать, что мы являемся единственным качественным претендентом на второе место в группе.

Прогноз – 2:0 в пользу Украины, и забитый гол в первом тайме.