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Судаков, Мудрик и Вьюнник выйдут в старте украинской молодежки на Фареры

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Судаков, Мудрик и Вьюнник выйдут в старте украинской молодежки на Фареры

Фото Дмитра Смолієнка - УАФ

Новина українською

Сегодня, 8 октября, молодежная сборная Украины сыграет свой четвертой матч отбора к ЧЕ-2023.

Команда Ротаня в Запорожье примет Фарерские острова.

Уже известен стартовый состав сборной Украины на данный поединок:

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Боль, Батагов, Сыч, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Мудрик, Назаренко, Вьюнник

Запасные: Фесюн, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Супряга, Белошевский, Дубко, Брагару, Алефиренко

Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Фарерские острова
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 17:28
До чего слабые игроки молодые.Уровень 2-й лиги все.Удачи Фарерам и Ротаня в отставку.
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armik (Киев)
12.10.2021 в 17:01
Кто эти люди?Какое отношение они имеют к футболу?
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