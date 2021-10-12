Судаков, Мудрик и Вьюнник выйдут в старте украинской молодежки на Фареры
Стартовые составы команд
Фото Дмитра Смолієнка - УАФ
Сегодня, 8 октября,
Команда Ротаня в Запорожье примет Фарерские острова.
Уже известен стартовый состав сборной Украины на данный поединок:
Украина: Нещерет, Вивчаренко, Боль, Батагов, Сыч, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Мудрик, Назаренко, Вьюнник
Запасные: Фесюн, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Супряга, Белошевский, Дубко, Брагару, Алефиренко
Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 17:28
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armik (Киев)
12.10.2021 в 17:01
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