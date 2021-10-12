За пижонство не наказали. Украина U-21 минимально победила фарерских сверстников
Команда Ротаня не почувствовала сложности
Отбор на Евро-2023 U-21
Украина - Фарерские острова 1:0
Гол: Эдмундссон (24, автогол)
Нереализованный пенальти: Судаков (41)
Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Боль, Сыч, Судаков, Бондаренко, Крисков, Мудрик, Вьюнник, Назаренко.
Фарерские острова: Морк, Скипанес, Эдмундсон, Петерсен, Йохансен, Самуэльсен, Серенсен, Мнини, Кессинг, Радославлевич, Йоханессен.
Предупреждения: Супряга - Соренсен, Эдмундсон, Йохансен, Радославлевич, Скала, Кессинг.
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Комментарии (15)
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walcom (Киев)
12.10.2021 в 20:23
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walcom (Киев)
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Матч Футболович
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Весела Дача (Кривий Ріг)
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Siren05 (Мариуполь)
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MaximSK (Киев)
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Донецкий легион (Ugledar)
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