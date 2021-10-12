  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. За пижонство не наказали. Украина U-21 минимально победила фарерских сверстников
В тренде

За пижонство не наказали. Украина U-21 минимально победила фарерских сверстников

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Команда Ротаня не почувствовала сложности

За пижонство не наказали. Украина U-21 минимально победила фарерских сверстников

Новина українською

Отбор на Евро-2023 U-21

Украина - Фарерские острова 1:0

Гол: Эдмундссон (24, автогол)

Нереализованный пенальти: Судаков (41)

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Боль, Сыч, Судаков, Бондаренко, Крисков, Мудрик, Вьюнник, Назаренко.

Фарерские острова: Морк, Скипанес, Эдмундсон, Петерсен, Йохансен, Самуэльсен, Серенсен, Мнини, Кессинг, Радославлевич, Йоханессен.

Предупреждения: Супряга - Соренсен, Эдмундсон, Йохансен, Радославлевич, Скала, Кессинг.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Фарерские острова Славутич-Арена Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
walcom (Киев)
12.10.2021 в 20:23
есть плохие тренера и хорошие, а есть тренер Ротань
Ответить
0
0
avatar
walcom (Киев)
12.10.2021 в 20:22
послушал экспердов на кАнале) острова чуть ли не в топах сборных Европы)))
Ответить
0
0
Матч Футболович
12.10.2021 в 20:21
Фублд это не сборная, это какое-то тошнотное сборище... начиная с мазаного Русика-физручика и заканчивая пижонами катающими пенали при 1:0 ... карикатуры на футболистов... деревянные, замкнуть-подать проблема, они пеналь разыгрывают - смешное понтовое дно. Зачем я это смотрел(((
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.10.2021 в 20:17
Пенальтист клоун, под стать тренеру.
Ответить
+2
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
12.10.2021 в 20:14
Удивил Бондаренко, отыграл и в защите и в организации атак на отлично. Однозначно игрок матча у нас. А у соперника - конечно вратарь. Раз 5 спас от гола однозначно
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
12.10.2021 в 20:10
Пока мы лидируем в группе, имеем большое территориальное преимущество, но моментов и голов мало создаем, не хватает мастерства видимо. Тем не менее шансы на второе место в группе неплохие.
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
12.10.2021 в 20:10
28 ударов в сторону ворот (8 - в створ ) против ( 2/ 0) у соперников, + пижонское пенальти, + ужасная нереализация моментов + опять никакой Супряга + невыразительный и безалаберный Вьюник - этим и запомнился этот матч
Ответить
0
0
Донецкий легион (Ugledar)
12.10.2021 в 20:09
Дааааа,это что то с чем то.С Фарерами так сыграть ....жесть.
Ответить
0
0
Lithium (Киев)
12.10.2021 в 20:04
Без проблем - это когда забиваешь 5, а пропускаешь 0. А вот когда выигрываешь со счетом 1:0, но не в состоянии забить самостоятельно не только с игры, но и с пенальти - называется несколько иначе.
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
12.10.2021 в 20:05
Снял с языка, да я думаю и не у одного меня.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.10.2021 в 20:03
1:0 с автоголом и позорным пенальти это "разобралась без проблем"? Литературные слова закончились...
Ответить
+3
0
Варяг1964 (кременчуг)
12.10.2021 в 20:00
У нашої збірної одна вічна проблема- Ротань.
Ответить
+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.10.2021 в 19:58
А що, був пенальті?
Ответить
0
0
tarakan (Одесса)
12.10.2021 в 19:57
Та ладно, 1:0 - это без проблем?
Ответить
+3
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
12.10.2021 в 19:58
Без проблем, але з валідолом.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...