Пацаны к успеху шли. Украина U-21 - Фареры U-21 1:0. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины в Запорожье в рамках отбора ЧЕ-2023 минимально обыграла Фарерские острова.

Команда Ротаня создала много моментов, но забила лишь раз – после углового.

При этом украинцы умудрились странно разыграть пенальти и не забить его.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина - Фарерские острова 1:0

Гол: Эдмундссон (24, автогол)

Нереализованный пенальти: Судаков (41)