Пацаны к успеху шли. Украина U-21 - Фареры U-21 1:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото Дмитра Смолієнка - УАФ
Молодежная сборная Украины в Запорожье в рамках отбора ЧЕ-2023 минимально обыграла Фарерские острова.
Команда Ротаня создала много моментов, но забила лишь раз – после углового.
При этом украинцы умудрились странно разыграть пенальти и не забить его.
О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Эдмундссон (24, автогол)
Нереализованный пенальти: Судаков (41)
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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
12.10.2021 в 20:52
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Зритель (Харьков)
12.10.2021 в 21:01
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