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Пацаны к успеху шли. Украина U-21 - Фареры U-21 1:0. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Видеообзор поединка

Пацаны к успеху шли. Украина U-21 - Фареры U-21 1:0. Видео голов и обзор матча

Фото Дмитра Смолієнка - УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины в Запорожье в рамках отбора ЧЕ-2023 минимально обыграла Фарерские острова.

Команда Ротаня создала много моментов, но забила лишь раз – после углового.

При этом украинцы умудрились странно разыграть пенальти и не забить его.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина - Фарерские острова 1:0

Гол: Эдмундссон (24, автогол)

Нереализованный пенальти: Судаков (41)

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В статье: Украина U-21 Фарерские острова
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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
12.10.2021 в 20:52
Это позор.
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Зритель (Харьков)
12.10.2021 в 21:01
Вообще-то у Фарер 5 очков, в том числе ничья с Францией. Но так пижонить с пенальти при счёте 1-0 - это не позор, это идиотизм.
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