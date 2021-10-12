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Судаков: В моменте с пенальти хотели добавить зрелищности, удовольствия для болельщиков

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Но что-то пошло не так

Судаков: В моменте с пенальти хотели добавить зрелищности, удовольствия для болельщиков

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков в эфире ТК Футбол прокомментировал разыгранный и незабитый пенальти в матче с Фарерами (1:0).

- Ваша версия момента с пенальти.

– Вам понравилось?

- Понравилось бы, если бы это было результативно.

– Читал в интервью некоторых экспертов, что сейчас футбол поменялся, потерял зрелищность. Мы с Бондаренко хотели добавить зрелищности, удовольствия для болельщиков. Конечно, хотелось забить гол. Если бы забили – об этом бы говорили. Как говорится, от любви до ненависти – один шаг.

Мы хотели получить удовольствие. Да, в этот раз не получилось, но раньше получалось. Думаю, даже если не забили, нельзя на этом останавливаться. В следующий раз забьем.

- Когда решили так сделать?

– Давно. Мы давно уже это делали в клубе. Хотели повторить. Договорились давно уже. В игре об этом не думали. Я на Бондаренко посмотрел, он сказал: «Давай».

- Что сказал Ротань?

– Я же говорю: от любви до ненависти – один шаг. Чуть напихал. Конечно, понимаю тренеров, для них важен результат. Потом они начали переживать из-за результата, 1:0 счет. Для них, конечно, это волнительный момент. Но думаю, когда он остынет, поймет нас. Поймет и простит.

Тяжело было против Фарер, потому что никак не могли забить гол. Понимали, что их любая контратака приведет к опасному моменту. Мы создали достаточно моментов, их надо реализовывать. Надо работать над реализацией.

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В статье: Украина U-21 Георгий Судаков
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (9)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2021 в 22:10
Я считаю, что надо смелости и наглости!!! Молодцы. Пусть пробуют. Хоть какой-то креатив!
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0
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
12.10.2021 в 21:52
Лошари вони, а встидно чогось мені
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0
-1
vlotko (Броди)
12.10.2021 в 21:52
Так можна було пробивати, якби рахунок був хоча 3:0, а так кадри з фільму : " Дурний і ще дурніший "
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0
-1
Dr. House (Поділля)
12.10.2021 в 21:42
Придурки. Это плевок в лицо всем болельщикам, партнёрам, тренерам. Вы над кем решили поиздеваться? Над Фарерами? Кротики-ипанатики. С Францией -20 или с Шерифом надо было доказывать свою состоятельность...
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.10.2021 в 21:42
Какая зрелищность если вы с игры ни одного гола забить не можете?
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+2
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.10.2021 в 21:40
дебил
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+1
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 21:27
давно говорю игроков ФК Крот и их фармы не брать в сборные.только потери от них.
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0
-1
Матч Футболович
12.10.2021 в 21:29
не мели х.йни. Дырявые в сборной тоже не фонтан. Таков уровень сейчас у нас.
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0
-2
Матч Футболович
12.10.2021 в 21:27
Пижоны... по хорошему, не хватает вам правильной дедовщины в команде/раздевалке/на базе... дать бы вам хорошенькой п@зды, так что б летали пятый угол искали... гляди бы и в футболистов выросли бы, а так одни фраера в наколках. Тьфу...
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-2


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