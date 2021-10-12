Судаков: В моменте с пенальти хотели добавить зрелищности, удовольствия для болельщиков

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков в эфире ТК Футбол прокомментировал разыгранный и незабитый пенальти в матче с Фарерами (1:0) .

- Ваша версия момента с пенальти.

– Вам понравилось?

- Понравилось бы, если бы это было результативно.

– Читал в интервью некоторых экспертов, что сейчас футбол поменялся, потерял зрелищность. Мы с Бондаренко хотели добавить зрелищности, удовольствия для болельщиков. Конечно, хотелось забить гол. Если бы забили – об этом бы говорили. Как говорится, от любви до ненависти – один шаг.

Мы хотели получить удовольствие. Да, в этот раз не получилось, но раньше получалось. Думаю, даже если не забили, нельзя на этом останавливаться. В следующий раз забьем.

- Когда решили так сделать?

– Давно. Мы давно уже это делали в клубе. Хотели повторить. Договорились давно уже. В игре об этом не думали. Я на Бондаренко посмотрел, он сказал: «Давай».

- Что сказал Ротань?

– Я же говорю: от любви до ненависти – один шаг. Чуть напихал. Конечно, понимаю тренеров, для них важен результат. Потом они начали переживать из-за результата, 1:0 счет. Для них, конечно, это волнительный момент. Но думаю, когда он остынет, поймет нас. Поймет и простит.

Тяжело было против Фарер, потому что никак не могли забить гол. Понимали, что их любая контратака приведет к опасному моменту. Мы создали достаточно моментов, их надо реализовывать. Надо работать над реализацией.