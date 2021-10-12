Бондаренко: Если бы реализовали пенальти - сказали бы "красавцы", на руках бы носили

Хавбек молодежной сборной Украины Артем Бондаренко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над Фарерами (1:0).

- Вы не выглядите довольным этой победой.

– Это ошибочное мнение. Я очень доволен, что взяли три очка в такой непростой игре.

Забили быстрый гол, очень хорошо играли. Был хороший настрой, самоотдача. Последние минуты выдались чуть валидольными, но это только наша вина, потому что очень много моментов не реализовали. Из-за этого выдалась очень напряженная концовка для зрителей.

- Наверное, всех больше всего интересует – что это было в моменте с пенальти?

– Этот момент был импровизацией. Но я такого мнения, что от футбола нужно получать удовольствие и радовать болельщиков зрелищными моментами. Не получилось. Если бы получилось – сказали бы: «Красавцы», на руках бы носили. Но шквал критики выслушали.

Хорошо, что выиграли, потому что, думаю, нас бы казнили. А так хорошо все, что хорошо заканчивается.

- Что именно вам высказал Ротань?

– Что он нам высказал – останется между нами.

- Насколько ожидаемо сыграли Фареры?

– Думаю, ожидаемо. У них достаточно боевая команда. Скандинавы всегда неуступчивые, много борьбы. Думаю, они нас ничем не удивили, мы хорошо действовали.

Тяжело сказать, почему не удалось забить второй, третий мяч. Проблемы с реализацией, есть над чем работать.