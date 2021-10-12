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Бондаренко: Если бы реализовали пенальти - сказали бы "красавцы", на руках бы носили

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Но не вышло

Бондаренко: Если бы реализовали пенальти - сказали бы "красавцы", на руках бы носили

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Хавбек молодежной сборной Украины Артем Бондаренко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над Фарерами (1:0).

- Вы не выглядите довольным этой победой.

– Это ошибочное мнение. Я очень доволен, что взяли три очка в такой непростой игре.

Забили быстрый гол, очень хорошо играли. Был хороший настрой, самоотдача. Последние минуты выдались чуть валидольными, но это только наша вина, потому что очень много моментов не реализовали. Из-за этого выдалась очень напряженная концовка для зрителей.

- Наверное, всех больше всего интересует – что это было в моменте с пенальти?

– Этот момент был импровизацией. Но я такого мнения, что от футбола нужно получать удовольствие и радовать болельщиков зрелищными моментами. Не получилось. Если бы получилось – сказали бы: «Красавцы», на руках бы носили. Но шквал критики выслушали.

Хорошо, что выиграли, потому что, думаю, нас бы казнили. А так хорошо все, что хорошо заканчивается.

- Что именно вам высказал Ротань?

– Что он нам высказал – останется между нами.

- Насколько ожидаемо сыграли Фареры?

– Думаю, ожидаемо. У них достаточно боевая команда. Скандинавы всегда неуступчивые, много борьбы. Думаю, они нас ничем не удивили, мы хорошо действовали.

Тяжело сказать, почему не удалось забить второй, третий мяч. Проблемы с реализацией, есть над чем работать.

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В статье: Украина Артем Бондаренко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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Болельщик39 (Харьков)
12.10.2021 в 23:49
"Если бы реализовали пенальти - сказали бы "красавцы", на руках бы носили". Вот здесь и кроется логическая ошибка, заставившая поступить так незрело. Всё равно сказали бы "идиоты". И добавили бы что-то типа "но дуракам везёт" или "победителей не судят".
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0
0
volhvv (Киев)
12.10.2021 в 23:06
Если бы у бабушки был член то она была бы дедушкой - если бы забили....Да это ваша РАБОТА - не уметь пенальти забить... Что футболисты, что врачи - чтоб школу футбольную (мединститут) попасть ваши родаки не вашими достижениями хвастались - а сосали тренеру...
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0
0
Конфуцій (Львів)
12.10.2021 в 22:52
Він так нічого і не зрозумів
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
12.10.2021 в 22:59
Согласен. С головой не дружит. Так можно было сделать при счёте три ноль. И то это уже больше на пижонство похожит
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+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
12.10.2021 в 22:52
А так ,просто два засранці
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+3
0
Pokeruga (Кропивницкий)
12.10.2021 в 22:39
..ага и сразу обоим 2 контракта в Барселону бы было ... ну вместо Месси и Суаресса !! )))
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
12.10.2021 в 22:36
"Если бы, если бы", були б красавцями а так козли, що один , що другий.
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
12.10.2021 в 22:22
Лучше бы вы против Франции показали себя. Клоуны
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+7
0


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