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Ротань: Розыгрыш пенальти? Это даже некрасиво, неуважительно к сопернику

Молодежная сборная Украины
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Ротань: Розыгрыш пенальти? Это даже некрасиво, неуважительно к сопернику

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Фарерами (1:0), а также момент с пенальти, который был разыгран, но не реализован.

"Содержанием игры я доволен, но не до конца. Сами понимаете, что меня очень разозлило. Ребята тоже уже понимают. Надеюсь, такое повторяться не будет. Это самоуверенность, это даже некрасиво. Они уже поняли, мы провели разговор. Мой жест? Да, извините, что попал он в трансляцию. Нужно было поговорить с игроками. Появилась нервозность, когда не показали уважение и к моменту голевому, и к сопернику.

Что касается ситуации в целом в отборе, то хотелось лучшего результата с Францией (проиграли 0:5). С ними мы уже должны показывать зубы и играть на равных. Ребятам нужно становиться мужичками, это переход во взрослый футбол. И нужно прибавлять в менталитете.

Весь сбор я им повторял, что они лучше Франции. Надеюсь, в конце отбора мы увидим, что мы действительно лучше", - сказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
sport.ua

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