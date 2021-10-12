Тренер Фарер U-21: Сказал Ротаню, что ситуация с пенальти – это нечестно
У островитян есть претензии к судейству
Фото Дмитра Смолієнка - УАФ
Главный тренер молодежной команды сборной Фарерских островов Эрик Хенце прокомментировал
"Мы играли против очень сильной команды с очень сильными футболистами. Мы сделали все что могли. Но Украина действовала как единый организм. Это очень сильная команда, которая могла увеличить счет.
Я сказал тренеру сборной Украины, что ситуация с пенальти – это нечестно, лучше просто забить гол.
Для нас уже привычно, когда рефери что-то делает не так, я считаю, что это несправедливо. Возможно, к маленьким командам у рефери всегда такое отношение", – рассказал Хенце.
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