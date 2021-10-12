Тренер Фарер U-21: Сказал Ротаню, что ситуация с пенальти – это нечестно

Главный тренер молодежной команды сборной Фарерских островов Эрик Хенце прокомментировал поражение в матче с Украиной (0:1) .

"Мы играли против очень сильной команды с очень сильными футболистами. Мы сделали все что могли. Но Украина действовала как единый организм. Это очень сильная команда, которая могла увеличить счет.

Я сказал тренеру сборной Украины, что ситуация с пенальти – это нечестно, лучше просто забить гол.

Для нас уже привычно, когда рефери что-то делает не так, я считаю, что это несправедливо. Возможно, к маленьким командам у рефери всегда такое отношение", – рассказал Хенце.