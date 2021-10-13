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Мудрик после победы над Фарерскими островами: Все еще голоден

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

20-летний футболист провел полный матч

Мудрик после победы над Фарерскими островами: Все еще голоден

Фото Дмитра Смолієнка

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик принял участие в победном матче против Фарерских островов (1:0) в отборе на Евро-2023 (U-21).

20-летний вышел на поле в старте и провел полный матч.

"Все еще голоден", — подписал Михаил фото после матча.

Читайте такжеПацаны к успеху шли. Украина U-21 - Фареры U-21 1:0. Видео голов и обзор матча

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В статье: Украина U-21 Фарерские острова Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 14:46
Сколько еще будет у Юзофки на лавочке сидеть?
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0
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oda1979 (Запорожье)
13.10.2021 в 13:08
в шахте зарплату не платят?
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Skin Bastard (Кривой Рог)
13.10.2021 в 13:02
Селезнев: "Как же я тебе понимаю!"
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0
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