Мудрик после победы над Фарерскими островами: Все еще голоден
20-летний футболист провел полный матч
Фото Дмитра Смолієнка
Вингер донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик принял участие в победном матче против Фарерских островов (1:0) в отборе на Евро-2023 (U-21).
20-летний вышел на поле в старте и провел полный матч.
"Все еще голоден", — подписал Михаил фото после матча.
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Источник:Instagram
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Комментарии (3)
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Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 14:46
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oda1979 (Запорожье)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
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