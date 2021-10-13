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Мудрик: Нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Украинская молодежка отыгралась на Фарерах

Мудрик: Нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых

Скриншот: УАФ

Новина українською

Игрок молодежной сборной Украины Михаил Мудрик высказался о матче с Фарерскими островами (1:0) в квалификации Евро-2023.

"По большей части, мы выполнили установку главного тренера. Нам нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых.

Мы понимали, что нам нужно выходить злыми и играть только на победу. Только победа и хорошая игра могла вернуть нас обратно в борьбу за первое место", - сказал Мудрик.

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В статье: Украина U-21 Михаил Мудрик
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2021 в 21:26
так вы не забили ни одного гола и как это назвать --кривоногие и головой не думаете
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