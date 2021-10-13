Мудрик: Нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых
Украинская молодежка отыгралась на Фарерах
Скриншот: УАФ
Игрок
"По большей части, мы выполнили установку главного тренера. Нам нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых.
Мы понимали, что нам нужно выходить злыми и играть только на победу. Только победа и хорошая игра могла вернуть нас обратно в борьбу за первое место", - сказал Мудрик.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2021 в 21:26
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