Мудрик: Нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых

Игрок молодежной сборной Украины Михаил Мудрик высказался о матче с Фарерскими островами (1:0) в квалификации Евро-2023.

"По большей части, мы выполнили установку главного тренера. Нам нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых.

Мы понимали, что нам нужно выходить злыми и играть только на победу. Только победа и хорошая игра могла вернуть нас обратно в борьбу за первое место", - сказал Мудрик.