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Полезное дело. Ротань и Езерский улетели на семинар в Испанию

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Курсы повышения квалификации тренеров

Полезное дело. Ротань и Езерский улетели на семинар в Испанию

Новина українською

В эти дни в Мадриде проходит семинар, организованный УЕФА, в программе которого - пути развития футбола и усовершенствование работы тренеров.

В семинаре принимают участие представители семи стран, среди которых и Украина. В составе нашей делегации - тренера молодежной и юниорской сборной Украины Руслан Ротань и Владимир Езерский, директор центра по лицензированию УАФ Валерий Шамардин.

По имеющейся информации участники семинара кроме лекций посещают тренировки местных команд, изучают клубную инфраструктуру.

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В статье: Украина U-21 Владимир Езерский Руслан Ротань Украина U-19
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 20:35
а почему полетел Ротань -он же без мозгов его надо убирать что он натворил с молодёжкой --убил и продолжает убивать --что значит блат а потом за это расплачиваемся
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.10.2021 в 21:06
Його повезли як учбовий експонат - як не треба працювати тренером.
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