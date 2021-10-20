Полезное дело. Ротань и Езерский улетели на семинар в Испанию
Курсы повышения квалификации тренеров
В эти дни в Мадриде проходит семинар, организованный УЕФА, в программе которого - пути развития футбола и усовершенствование работы тренеров.
В семинаре принимают участие представители семи стран, среди которых и Украина. В составе нашей делегации - тренера молодежной и юниорской сборной Украины Руслан Ротань и Владимир Езерский, директор центра по лицензированию УАФ Валерий Шамардин.
По имеющейся информации участники семинара кроме лекций посещают тренировки местных команд, изучают клубную инфраструктуру.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 20:35
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.10.2021 в 21:06
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