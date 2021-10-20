Полезное дело. Ротань и Езерский улетели на семинар в Испанию

В эти дни в Мадриде проходит семинар, организованный УЕФА, в программе которого - пути развития футбола и усовершенствование работы тренеров.

В семинаре принимают участие представители семи стран, среди которых и Украина. В составе нашей делегации - тренера молодежной и юниорской сборной Украины Руслан Ротань и Владимир Езерский, директор центра по лицензированию УАФ Валерий Шамардин.

По имеющейся информации участники семинара кроме лекций посещают тренировки местных команд, изучают клубную инфраструктуру.