На фартовой арене. Стало известно, где украинская молодежка примет Сербию
Арена Львов в ноябре примет и вторую за рангом сборную Украины
uaf.ua
Стало известно, где
Поединок шестого тура квалификации Евро-2023 (U-21) Украина – Сербия состоится 16 ноября во Львове на "Арене Львов" (начало – в 18.00).
Напомним, что следующий матч, заключительный в первом круге группового раунда, подопечные Руслана Ротаня проведут 11 ноября в Скопье против Северной Македонии.
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Источник:УАФ
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