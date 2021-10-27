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На фартовой арене. Стало известно, где украинская молодежка примет Сербию

Молодежная сборная Украины
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Арена Львов в ноябре примет и вторую за рангом сборную Украины

На фартовой арене. Стало известно, где украинская молодежка примет Сербию

uaf.ua

Новина українською

Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет свой первый матч второго круга отборочного турнира Евро-2023 (U-21).

Поединок шестого тура квалификации Евро-2023 (U-21) Украина – Сербия состоится 16 ноября во Львове на "Арене Львов" (начало – в 18.00).

Напомним, что следующий матч, заключительный в первом круге группового раунда, подопечные Руслана Ротаня проведут 11 ноября в Скопье против Северной Македонии.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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