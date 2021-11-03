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Сирота в списке, Супряга отсутствует. Ротань огласил заявку украинской молодежки

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

В ноябре "сине-желтые" проведут два матча в отборе на Евро-2023

Сирота в списке, Супряга отсутствует. Ротань огласил заявку украинской молодежки

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Молодежная сборная Украины проведет поединки квалификации Евро-2023 (U-21) с Северной Македонией (11 ноября в Скопье) и с Сербией (16 ноября во Львове). Свой заключительный в этом году сбор "сине-желтые" начнут 8 ноября.

Главный тренер команды Руслан Ротань вызвал для подготовки и участия в матчах 23 футболистов.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Алексей Сыч ("Рух" Львов), Максим Таловеров ( "Динамо", Чехия), Дмитрий Капинус ("Шахтер" Донецк).

Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Дмитрий Крыськив ( "Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко ("Черноморец" Одесса), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия).

Нападающие: Богдан Вьюник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Левен", Бельгия).

Резервный список

Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко (все - "Черноморец" Одесса), Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный (оба - "Заря" Луганск), Роман Дидык ("Рух" Львов), Даниил Кравчук (" Ворскла" Полтава), Богдан Порох ("Металлист" Харьков), Олег Горин, Эльдар Кулиев (оба - "Минай").

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 11:23
Норм состав!
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 10:24
Из всего списка никто не станет усилением для сборной.Потеряное поколение татуированых мажоров.
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