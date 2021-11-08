Ротань довызвал в молодёжную сборную двух игроков
Украинская молодежка начала подготовку к ноябрьским матчам
Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер
Молодежная сборная Украины начала подготовку к ноябрьским матчам отборного турнира Евро-2023 (U-21). Подопечные Руслана Ротаня проведут свои поединки 11 и 16 ноября против Северной Македонии и Сербии.
Сегодня молодежная сборная Украины в полном составе начала подготовку к двум матчам отборочного турнира Евро-2023 (U-21) - против Северной Македонии (11 ноября, Скопье) и Сербии (16 ноября, Львов).
Сейчас наша команда базируется в Ирпене. Перед обедом у сине-желтых было теоретическое занятие, а вечером на стадионе "Оболонь-Арена" пройдет тренировка на поле, перед началом которой главный тренер молодежки Руслан Ротань пообщается с представителями СМИ.
Завтра утром команда проведет занятия на базе ФК "Оболонь" в Буче, а после обеда вылетит в Северную Македонию.
Что касается кадровых вопросов, то повреждения пока не позволяют вовсю работать голкиперу "Динамо" Руслану Нещерету и защитнику "Мариуполя" Александру Драмбаеву. Таким образом, в сборную были вызваны вратарь "Александрии" Валентин Горох и нападающий "Черноморца" Владислав Ванат. Но в каком составе команда вылетит в Скопье, станет известно завтра.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Валентин Горох ("Александрия").
Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все - "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Алексей Сыч ("Рух" Львов), Максим Таловеров ( "Динамо", Чехия), Дмитрий Капинус ("Шахтер" Донецк).
Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Дмитрий Крыськив ("Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко ("Черноморец" Одесса), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия).
Нападающие: Богдан Вьюник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Львен", Бельгия), Владислав Ванат ("Черноморец" Одесса).
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