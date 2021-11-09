Мудрик: Две победы в ближайших матчах улучшат наши шансы на выход из группы
Молодежная сборная Украины сыграет с македонцами и сербами
Фото: пресс-служба УАФ
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящих отборочных поединков молодежной сборной Украины против Северной Македонии и Сербии.
- Михаил, какие ожидания от предстоящих поединков против Северной Македонии и Сербии?
- Боевое настроение, прежде всего, на матч против македонцев. А уже после этой игры будем думать о поединке с сербами. Мы хотим победить.
- На какое место в своей группе рассчитывает молодежная сборная Украины?
- Пока есть шанс занять первое место, мы будем этого стремиться, а как все получится - узнаем на финише отборочного турнира.
- Получал ли ты какую-нибудь информацию о том, что тебя могут вызвать в сборную?
- От официальных лиц я такой информации не получал. Это, наверное, в каких-то комментариях прозвучало. Сейчас все мои мысли связаны с молодежной сборной и успешным выступлением в двух ответственных матчах.
- У тебя есть опыт игры в Лиге чемпионов. Приходится ли делиться опытом с партнерами?
- Если кому-то будет полезно и интересно, то без проблем.
- Вы уже изучали Северную Македонию?
- Да, нам немного рассказали об обороне македонцев, но впереди еще будут теоретические занятия по этой теме.
- Насколько важны будут два ближайших матча для нашей молодежки?
- Очень важными, ведь в случае удачных результатов мы сможем оторваться от конкурентов, что также улучшит наши шансы на выход из группы, — сказал Мудрик.
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