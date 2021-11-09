Мудрик: Две победы в ближайших матчах улучшат наши шансы на выход из группы

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящих отборочных поединков молодежной сборной Украины против Северной Македонии и Сербии.

- Михаил, какие ожидания от предстоящих поединков против Северной Македонии и Сербии?

- Боевое настроение, прежде всего, на матч против македонцев. А уже после этой игры будем думать о поединке с сербами. Мы хотим победить.

- На какое место в своей группе рассчитывает молодежная сборная Украины?

- Пока есть шанс занять первое место, мы будем этого стремиться, а как все получится - узнаем на финише отборочного турнира.

- Получал ли ты какую-нибудь информацию о том, что тебя могут вызвать в сборную?

- От официальных лиц я такой информации не получал. Это, наверное, в каких-то комментариях прозвучало. Сейчас все мои мысли связаны с молодежной сборной и успешным выступлением в двух ответственных матчах.

- У тебя есть опыт игры в Лиге чемпионов. Приходится ли делиться опытом с партнерами?

- Если кому-то будет полезно и интересно, то без проблем.

- Вы уже изучали Северную Македонию?

- Да, нам немного рассказали об обороне македонцев, но впереди еще будут теоретические занятия по этой теме.

- Насколько важны будут два ближайших матча для нашей молодежки?

- Очень важными, ведь в случае удачных результатов мы сможем оторваться от конкурентов, что также улучшит наши шансы на выход из группы, — сказал Мудрик.