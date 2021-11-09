Сирота: Я тоже должен был быть в национальной сборной, но Ротань попросил сыграть за молодежку

Футболист "Динамо" и молодежной сборной Украины (U21) Александр Сирота поделился ожиданиями от предстоящих поединков своей команды против Северной Македонии и Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2023.

"Насколько я знаю, я тоже должен был быть в национальной сборной, но Руслан Петрович Ротань попросил, чтобы я сыграл за молодежную, и я только за.

В последнем матче мы проиграли Франции. Это очень сильный противник, но мы стараемся подняться к ним, и будем делать для этого все возможное. Сейчас, против Северной Македонии и Сербии, нам нужно выигрывать две игры из двух", — сказал Сирота.