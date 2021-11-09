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Сирота: Я тоже должен был быть в национальной сборной, но Ротань попросил сыграть за молодежку

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

У молодежки тоже важные матчи

Сирота: Я тоже должен был быть в национальной сборной, но Ротань попросил сыграть за молодежку

Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Футболист "Динамо" и молодежной сборной Украины (U21) Александр Сирота поделился ожиданиями от предстоящих поединков своей команды против Северной Македонии и Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2023.

"Насколько я знаю, я тоже должен был быть в национальной сборной, но Руслан Петрович Ротань попросил, чтобы я сыграл за молодежную, и я только за.

В последнем матче мы проиграли Франции. Это очень сильный противник, но мы стараемся подняться к ним, и будем делать для этого все возможное. Сейчас, против Северной Македонии и Сербии, нам нужно выигрывать две игры из двух", — сказал Сирота.

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В статье: Украина U-21 Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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kostyacat (Харків)
09.11.2021 в 18:03
Попроси Ротаня и Забарвного довызвать
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fanat_football (Херсон)
09.11.2021 в 17:19
Сам себя не похвалишь, никто ж не догадается. Все самому приходится делать.
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