Украинская молодежка отправилась на матч с Северной Македонией. В заявке 21 игрок

Молодежная сборная Украины отправилась на матч отборочного турнира Евро-2023 в Северную Македонию.

Сегодня в 17:00 молодежная сборная Украины взяла курс на Скопье. После прилета у подопечных Руслана Ротаня по плану будет ужин и отдых.

На предстоящий поединок главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань взял 23 футболиста.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Валентин Горох ("Александрия").

Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Алексей Сыч ("Рух" Львов), Максим Таловеров ("Динамо", Чехия), Дмитрий Капинус (Шахтер Донецк).

Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Дмитрий Крыськив ("Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко ("Черноморец" Одесса), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия).

Нападающие: Богдан Вьюник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Львен", Бельгия), Владислав Ванат ("Черноморец" Одесса).

Напомним, что поединок состоится в четверг, 11 ноября, и начнется в 14:00 по киевскому времени.