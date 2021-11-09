Украинская молодежка отправилась на матч с Северной Македонией. В заявке 21 игрок
Молодежная сборная Украины вылетела в Скопье
uaf.ua
Сегодня в 17:00 молодежная сборная Украины взяла курс на Скопье. После прилета у подопечных Руслана Ротаня по плану будет ужин и отдых.
На предстоящий поединок главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань взял 23 футболиста.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Валентин Горох ("Александрия").
Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Алексей Сыч ("Рух" Львов), Максим Таловеров ("Динамо", Чехия), Дмитрий Капинус (Шахтер Донецк).
Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Дмитрий Крыськив ("Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко ("Черноморец" Одесса), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия).
Нападающие: Богдан Вьюник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Львен", Бельгия), Владислав Ванат ("Черноморец" Одесса).
Напомним, что поединок состоится в четверг, 11 ноября, и начнется в 14:00 по киевскому времени.
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