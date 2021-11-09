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Украинская молодежка отправилась на матч с Северной Македонией. В заявке 21 игрок

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Молодежная сборная Украины вылетела в Скопье

Украинская молодежка отправилась на матч с Северной Македонией. В заявке 21 игрок

uaf.ua

Новина українською

Молодежная сборная Украины отправилась на матч отборочного турнира Евро-2023 в Северную Македонию.

Сегодня в 17:00 молодежная сборная Украины взяла курс на Скопье. После прилета у подопечных Руслана Ротаня по плану будет ужин и отдых.

На предстоящий поединок главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань взял 23 футболиста.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Валентин Горох ("Александрия").

Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Днепр-1" Днепр), Алексей Сыч ("Рух" Львов), Максим Таловеров ("Динамо", Чехия), Дмитрий Капинус (Шахтер Донецк).

Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Дмитрий Крыськив ("Металлист 1925" Харьков), Николай Михайленко ("Черноморец" Одесса), Даниил Алефиренко ("Заря" Луганск), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия).

Нападающие: Богдан Вьюник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Львен", Бельгия), Владислав Ванат ("Черноморец" Одесса).

Напомним, что поединок состоится в четверг, 11 ноября, и начнется в 14:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 19:09
С такой полузащитой должны выигрывать!!! Только победа! Главное не слушать Ротаня!
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