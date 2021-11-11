Северная Македония – Украина | АУДИО трансляция матча U-21
Следим за игрой нашей молодежки!
Молодежная сборная Украины продолжает борьбу за выход на Чемпионат Европы 2022 года. В первой игре ноября нашу команду ожидает непростой выездной поединок против Северной Македонии. Подопечные Руслана Ротаня занимают вторую строчку отборочной группы, а наш соперник идет сразу за нами с отставанием в четыре балла.
Северная Македония – Украина онлайн аудио прямая трансляция матча будет на Youtube-канале UA-Футбол. Начало стрима в 13:50 – за десять минут до начала игры.
Комментатор – Владимир Бусько
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