Северная Македония – Украина | АУДИО трансляция матча U-21

Молодежная сборная Украины продолжает борьбу за выход на Чемпионат Европы 2022 года. В первой игре ноября нашу команду ожидает непростой выездной поединок против Северной Македонии. Подопечные Руслана Ротаня занимают вторую строчку отборочной группы, а наш соперник идет сразу за нами с отставанием в четыре балла.

Северная Македония – Украина онлайн аудио прямая трансляция матча будет на Youtube-канале UA-Футбол. Начало стрима в 13:50 – за десять минут до начала игры.

Комментатор – Владимир Бусько