Трубин и Мудрик выйдут в старте на матч против Северной Македонии U-21
Руслан Ротань сделал свой выбор
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 11 ноября молодежная сборная Украины сыграет очередной поединок отбора Евро-2023 (U-21) против Северной Македонии.
Главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань объявил стартовый состав на этот поединок.
Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч, Судаков, Крыськив, Бондаренко, Мудрик, Вьюнник, Назаренко.
Запасные: Фесюн, Боль, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Очеретько, Ванат, Бражко, Алефиренко.
Напомним, матч между молодежными сборными Украины и Северной Македонией состоится сегодня, 11 ноября в 14:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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