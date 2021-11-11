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Трубин и Мудрик выйдут в старте на матч против Северной Македонии U-21

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Руслан Ротань сделал свой выбор

Трубин и Мудрик выйдут в старте на матч против Северной Македонии U-21

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 11 ноября молодежная сборная Украины сыграет очередной поединок отбора Евро-2023 (U-21) против Северной Македонии.

Главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань объявил стартовый состав на этот поединок.

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч, Судаков, Крыськив, Бондаренко, Мудрик, Вьюнник, Назаренко.

Запасные: Фесюн, Боль, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Очеретько, Ванат, Бражко, Алефиренко.

Напомним, матч между молодежными сборными Украины и Северной Македонией состоится сегодня, 11 ноября в 14:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина U-21 Северная Македония
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Источник:
УЕФА

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