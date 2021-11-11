Северная Македония U-21 - Украина U-21 1:1. Премудрости Мудрика + причуды Сироты = потери Ротаня

Даже поражение в этом матче не лишило бы молодежную сборную Украины второго места в группе. Но это не значит, что ребята Ротаня не ощущали давления и действовали спустя рукава. Предпоследний матч календарного года украинским тренерским штабом рассматривался исключительно сквозь призму трех очков. В соответствии с этой задачей и строилась тактика.

Украина U-21 действовала с тремя номинальными нападающими (Назаренко, Вьюнник и Мудрик). Вышли в основе и авторитетные на молодежном уровне Трубин, Сирота, Бондаренко и Судаков. Ко всем к ним было требование максимально мобилизовать свои умения и выложиться на поле на сто процентов.

Но матч начался с активности македонских футболистов, которые организовали несколько позиционных атак и подали два угловых. Однако очень быстро смелость хозяев поля выветрилась в воздух, а игра приобрела односторонний характер. Украинцы подолгу разыгрывали мяч, хотя создавали не так уж много моментов. Зато когда создавали, тогда было действительно горячо.

Первым мог забивать Крыськив, однако его дальний удар получился несуразным. Следует отмечать ошибку голкипера Северной Македонии и Мудрика, активность которого ее обусловила. Михаил вообще успевал везде и провел отличный первый тайм. Не хватало только взятия ворот. Вот он дальним штрафным рикошетом от стенки послал мяч впритирку со штангой, а вот уже плюхнул в перекладину из пределов штрафной после паса Крыськива.

Мудрик продолжал обострять и именно после его передачи из глубины и дальнейших действий партнеров Украина заработала очередное право на угловой. Михаил подал от флажка, а Сирота выиграл борьбу в гуще футболистов и забил ударом головой. То, что нужно было при такой игре – просто "оцифровать" свое преимущество. До конца тайма Мудрик обострял еще раз, но от его флангового прострела македонские защитники сумели оттеснить Вьюнника.

Хозяева в перерыве получили от тренера взбучку, поэтому активно начали второй тайм. Но эта активность не привела ни к чему конкретному. Не было бы угрозы, если бы подопечные Ротаня не "привезли" себе сами. Сирота с фланга отдавал поперечную передачу в центр перед собственной штрафной на Батагова, Гроздановски перехватил мяч, вышел один на один с Трубиным и легко переиграл голкипера.

Дальше ситуация требовала от украинцев характера. Надо было пережить этот удар и снова найти ту игру, которая была в первом тайме. Однако не удавалось. Ударов по воротам от украинцев не было, а первый достойный внимания момент случился в районе 75-й минуты. Тогда Мудрик подал с фланга, но Ванат не смог дотянуться до мяча. Но уже и от соперника последовал ответ (чего не наблюдалось до перерыва) – Хайдари отзывался на подачу из глубины, но не пробил акцентированно. От наших был и финальный штурм – удар низом Бондаренко, а потом его мощный выстрел в перекладину, но нет. Поздно спохватились.

Конечно, с турнирной точки зрения гостевая ничья с прямым конкурентом, над которым есть преимущество – не катастрофа, но по характеру игры в первом тайме абсолютно ничто не предвещало потери очков. И это уже вопрос зрелости и психологии: почему команда проводит столь разные по наполнению таймы и теряет там, где легко было приобрести?

Отбор к Евро-2023 U-21. Группа Н. 5-й тур

11.11.2021. Скопье. Тренировочный центр ФФМ

Арбитр в поле – Сигурд Крингстад ​​(Норвегия)

Северная Македония U-21 Украина U-21 1:1

Голы: Гроздановски 59 - Сирота 43

Северная Македония U-21: Денковски – Хайдари, Младеновски, Манев, Антовски (Воша 72) – Адем (Тодоровски 90+5), Фазлагич, Шеджи – Гроздановски (Рамадани 72), Джорджиевски (Илиевски 54), Рустемовски (Станковски 54)

Украина U-21: Трубин – Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко – Судаков (Михайленко 81), Крыськив (Желизко 70), Бондаренко – Мудрик (Алефиренко 86), Вьюнник (Ванат 70), Назаренко (Очеретько 70)

Предупреждения: Манев 4, Младеновски 32, Адем 42