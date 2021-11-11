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Северная Македония U-21 - Украина U-21 1:1. Премудрости Мудрика + причуды Сироты = потери Ротаня

Молодежная сборная Украины
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(3 голосов)

Потеря очков на ровном месте

Северная Македония U-21 - Украина U-21 1:1. Премудрости Мудрика + причуды Сироты = потери Ротаня

фото - УАФ / автор - Дмитро Смолієнка

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Даже поражение в этом матче не лишило бы молодежную сборную Украины второго места в группе. Но это не значит, что ребята Ротаня не ощущали давления и действовали спустя рукава. Предпоследний матч календарного года украинским тренерским штабом рассматривался исключительно сквозь призму трех очков. В соответствии с этой задачей и строилась тактика.

Украина U-21 действовала с тремя номинальными нападающими (Назаренко, Вьюнник и Мудрик). Вышли в основе и авторитетные на молодежном уровне Трубин, Сирота, Бондаренко и Судаков. Ко всем к ним было требование максимально мобилизовать свои умения и выложиться на поле на сто процентов.

Но матч начался с активности македонских футболистов, которые организовали несколько позиционных атак и подали два угловых. Однако очень быстро смелость хозяев поля выветрилась в воздух, а игра приобрела односторонний характер. Украинцы подолгу разыгрывали мяч, хотя создавали не так уж много моментов. Зато когда создавали, тогда было действительно горячо.

Первым мог забивать Крыськив, однако его дальний удар получился несуразным. Следует отмечать ошибку голкипера Северной Македонии и Мудрика, активность которого ее обусловила. Михаил вообще успевал везде и провел отличный первый тайм. Не хватало только взятия ворот. Вот он дальним штрафным рикошетом от стенки послал мяч впритирку со штангой, а вот уже плюхнул в перекладину из пределов штрафной после паса Крыськива.

Мудрик продолжал обострять и именно после его передачи из глубины и дальнейших действий партнеров Украина заработала очередное право на угловой. Михаил подал от флажка, а Сирота выиграл борьбу в гуще футболистов и забил ударом головой. То, что нужно было при такой игре – просто "оцифровать" свое преимущество. До конца тайма Мудрик обострял еще раз, но от его флангового прострела македонские защитники сумели оттеснить Вьюнника.

Хозяева в перерыве получили от тренера взбучку, поэтому активно начали второй тайм. Но эта активность не привела ни к чему конкретному. Не было бы угрозы, если бы подопечные Ротаня не "привезли" себе сами. Сирота с фланга отдавал поперечную передачу в центр перед собственной штрафной на Батагова, Гроздановски перехватил мяч, вышел один на один с Трубиным и легко переиграл голкипера.

Дальше ситуация требовала от украинцев характера. Надо было пережить этот удар и снова найти ту игру, которая была в первом тайме. Однако не удавалось. Ударов по воротам от украинцев не было, а первый достойный внимания момент случился в районе 75-й минуты. Тогда Мудрик подал с фланга, но Ванат не смог дотянуться до мяча. Но уже и от соперника последовал ответ (чего не наблюдалось до перерыва) – Хайдари отзывался на подачу из глубины, но не пробил акцентированно. От наших был и финальный штурм – удар низом Бондаренко, а потом его мощный выстрел в перекладину, но нет. Поздно спохватились.

Конечно, с турнирной точки зрения гостевая ничья с прямым конкурентом, над которым есть преимущество – не катастрофа, но по характеру игры в первом тайме абсолютно ничто не предвещало потери очков. И это уже вопрос зрелости и психологии: почему команда проводит столь разные по наполнению таймы и теряет там, где легко было приобрести?

Отбор к Евро-2023 U-21. Группа Н. 5-й тур
11.11.2021. Скопье. Тренировочный центр ФФМ
Арбитр в поле – Сигурд Крингстад ​​(Норвегия)

Северная Македония U-21 Украина U-21 1:1
Голы: Гроздановски 59 - Сирота 43

Северная Македония U-21: Денковски – Хайдари, Младеновски, Манев, Антовски (Воша 72) – Адем (Тодоровски 90+5), Фазлагич, Шеджи – Гроздановски (Рамадани 72), Джорджиевски (Илиевски 54), Рустемовски (Станковски 54)

Украина U-21: Трубин – Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко – Судаков (Михайленко 81), Крыськив (Желизко 70), Бондаренко – Мудрик (Алефиренко 86), Вьюнник (Ванат 70), Назаренко (Очеретько 70)

Предупреждения: Манев 4, Младеновски 32, Адем 42

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Комментарии (20)
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vgolovan (полтава)
11.11.2021 в 17:25
и не ротаня нужно менять или петракова или кого другого а менять нужно на государственном уровне подход к развитию футбола и всего спорта
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0
-2
Lion Killer (Львів)
11.11.2021 в 17:26
до чого тут державний підхід до розвитку футболу і те, що Ротань немає тренерського хисту - випадкова людина очолює збірну.
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0
0
Plagin (Prad)
11.11.2021 в 17:29
А глобальне потепління не впливає на гру збірної?
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 17:22
С таким составом, который хочет играть в хороших клубах...... Увольте Ротаня!!!
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+2
0
vgolovan (полтава)
11.11.2021 в 17:22
по уровню футбола украина сравнялась с такими странами как македония и ей подобными так что ничья на выезде это нормальный результат и непопадание на финалы разных турниров это почти закономерность
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0
-2
Lion Killer (Львів)
11.11.2021 в 17:25
не треба з гаряча про рівень футболу. По рівню футболу, яка в середньому показували наша збірна минулі кілька років, ми зробили великий крок вперед.
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+1
0
Lion Killer (Львів)
11.11.2021 в 17:15
дивно, шо не програли. грати без тренера не так легко
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
11.11.2021 в 16:29
Фото - наче наші виграли гру... Але ж ні! Практично всі гравці грають в основі клубів УПЛ. То чого ж вони не можуть вигравати?
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 16:41
Бо не хочуть...
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
11.11.2021 в 16:52
А я певний, що проблема - в тренері. Коли наша молодь стала чемпіонами світу, то Петраков зумів витиснути з неї максимум. З тих пір Супряга, Цитаішвілі, Булеца, Бондар і купа інших навіть близько не показували за клуби такої гри, як на тому ЧС. А в цій молодіжці - навпаки. За клуби гравці вже проявляють себе, а в збірній - бліді тіні, окрім хіба що Мудрика.
+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 16:19
Ротань скоро поїде до Дженоа - другим тренером.
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+2
-2
Lion Killer (Львів)
11.11.2021 в 17:23
ротань тут до чого ? він переміг хоч в когось? До чого тут порівняння з Шевченком, який вивів команду з 1го місця в групі і не з бий-біжи, а з грою. ДО Ротаня, який взагалі нічого не показав оО
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 16:06
пока эта пустышка Ротань будет в команде не чего не получиться --игры вообще нет -головой не работают -у кого собираються выигравать -это не ничья а проиграшь --гоните Ротаня пока ещё не поздно и на этот раз мы не куда не попадём --стыдно за такую игру а слуги футбола молчат но потом будет поздно -Ротань пустышка физрук а не тренер
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+3
0
MaximSK (Киев)
11.11.2021 в 16:06
Команда много держат мяч, много атакуют, но забивает очень мало. а соперник за матч дошел до штрафной всего несколько раз, и забивает с единственного момента в матче. Такая же проблема у национальной сборной, нужно улучшать реализацию моментов и улучшить дисциплину в обороне. Я думаю шансы на второе место хорошие все равно.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
11.11.2021 в 16:05
Причем же премудрости Мудрика,если он так активно провел первый тайм? Или это написано для того чтобы отработать заявку на обгаживание.
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+2
-3
Acsakal (Kharkov)
11.11.2021 в 16:58
Просто автор намагається каламбурити, але не дуже вдало. Треба було доводити каламбур до кінця, якось на кшталт "Премудрий Мудрик - Осиротілий Сирота = Порожньоротий Ротань".
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0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
11.11.2021 в 16:03
Почему то второй тайм - это бич для наших команд ( в основном ). То ли физ. подготовка хромает, то ли психология подводит...
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+2
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.11.2021 в 16:03
Як же наші вміють самі собі привозити. Достойна зміна підростає...
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+3
-3
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
11.11.2021 в 15:59
На жаль це і є рівень наших "звьозд".
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+4
-4
Не дармоед (Запорожье)
11.11.2021 в 15:58
Ни на что не способны, импотенты футбольные (
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+2
-4


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