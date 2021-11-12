(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань

Критиковать Ротаня – значит, быть банальным, ну просто хвалить его особо не за что. Первый тайм против сборной Северной Македонии? Да, хороший, но ведь в футбол играют не 45, а 90 минут. Умение правильно и сбалансированно распределить активность на протяжении всего игрового времени – одна из характеристик качественного тренера.

Ротань перед и после матча с французами говорил об уровне своих подопечных. О том, что они не хуже французов, но должны в это верить. И вот вам наглядный пример: французы все девяносто минут гоняли сверстников из Украины по полю, не дав им ни разу пробить в направлении ворот. А украинцы после неплохого первого тайма с северными македонцами почему-то остановились после перерыва.

скриншот - uefa.com

И пусть бы так – преимущество в счете было, а Северная Македония даже при пассивности соперника не создавала серьезной угрозы воротам Трубина. Но здесь с подопечными Ротаня как раз и сыграла злую шутку попытка быть "не хуже французов". Вот эти бессмысленные поперечные передачи, контроль ради контроля… а мастерства то не хватает. Одной из таких передач Сирота и привез гол на свои ворота.

1:1 – неплохой результат, но 1:1 бывают разными. Ну, кто упрекнет национальную сборную Украины за эту ничью с болгарами? 36 ударов по воротам, 14 в створ, контроль над мячом более 60-ти процентов игрового времени. Бывает просто, что мяч не идет в ворота. Но ведь у сборной Украины U-21 не так. Одиннадцать ударов – и всего один в створ. Совершенно беспомощная в первом тайме Северная Македония в итоге вышла на три удара по плоскости чужих ворот.

Команда, сформированная из футболистов, полностью обеспеченных игровой практикой в ​​своих клубах и лидеры которой имеют опыт выступлений в Лиге чемпионов, не способна удержать в руках выигрышный матч. Не очень ясно, что именно Ротань строит в молодежке. Сейчас в квалификационной группе хотя бы результат неплохой – и на том спасибо.