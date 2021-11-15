Подготовка украинский молодежки к матчу с Сербией вышла на финишную прямую

Подготовка молодежной сборной Украины к матчу Евро-2023 (U-21) против Сербии во Львове близится к завершению.

Сегодня у команды состоиялось теоретическое занятие и предигровая тренировка.

Отметим, что во время изучения игры будущего соперника акцент делается на последнем матче сербов против Фарерских островов, поскольку на этот поединок балканцев вывел новый главный тренер: Здравко Живковича сменил Александар Рогич.

Напомним, что против Сербии украинская молодежка сыграет 16 ноября на "Арене Львов" (начало – в 18.00).