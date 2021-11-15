Подготовка украинский молодежки к матчу с Сербией вышла на финишную прямую
Тренировка и тактика
Фото Павла Кубанова - УАФ
Подготовка
Сегодня у команды состоиялось теоретическое занятие и предигровая тренировка.
Отметим, что во время изучения игры будущего соперника акцент делается на последнем матче сербов против Фарерских островов, поскольку на этот поединок балканцев вывел новый главный тренер: Здравко Живковича сменил Александар Рогич.
Напомним, что против Сербии украинская молодежка сыграет 16 ноября на "Арене Львов" (начало – в 18.00).
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Источник:УАФ
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