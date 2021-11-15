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Подготовка украинский молодежки к матчу с Сербией вышла на финишную прямую

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Тренировка и тактика

Подготовка украинский молодежки к матчу с Сербией вышла на финишную прямую

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Подготовка молодежной сборной Украины к матчу Евро-2023 (U-21) против Сербии во Львове близится к завершению.

Сегодня у команды состоиялось теоретическое занятие и предигровая тренировка.

Отметим, что во время изучения игры будущего соперника акцент делается на последнем матче сербов против Фарерских островов, поскольку на этот поединок балканцев вывел новый главный тренер: Здравко Живковича сменил Александар Рогич.

Напомним, что против Сербии украинская молодежка сыграет 16 ноября на "Арене Львов" (начало – в 18.00).

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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