Ротань: Последними днями много внимания уделили реализации

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2023 против Сербии, который состоится во вторник, 16 ноября.

— Руслан Петрович, завтра у молодежной сборной Украины последний в этом году и в целом один из самых ответственных поединков отборочного турнира Евро-2023 (U-21). В каком состоянии команда подходит к матчу с сербами?

— Действительно, игра с сербами будет для сборной Украины принципиальной и ключевой. Сербия – сильный оппонент как в командных действиях, так и в индивидуальных. Игроки этой команды хорошо работают с мячом. Мы смотрели много матчей, поэтому изучили сильные и слабые стороны.

Что касается нашей команды, то, прежде всего, нужно было хорошо восстановиться психологически после матча в Северной Македонии. Игра нам давалась, мы должны были еще в первом тайме закрывать вопрос о победителе, но когда пропустили, где-то минут 15 приходили в сознание. Затем снова начали создавать моменты и были близки к успеху, но, к сожалению, выиграть не удалось.

- Молодежка в каждом матче создает достаточно голевых моментов, но голами не очень радует. Проблема с нападающими?

— Все дело в реализации, на днях данному аспекту было уделено много внимания. Надеюсь, в завтрашнем матче мы увидим то, что наработали.

— Существенно ли изменилась в игровом плане сборная Сербии после первой очной встречи в сентябре?

– Да. Сейчас это несколько другая команда, у них сменился главный тренер. Сербы стали больше играть вертикально за счет длинных передач.

– Вы говорили, что это наш главный конкурент в борьбе за второе место. Франция — вне конкуренции?

— Я сказал, что главными претендентами на выход из группы будут Франция, Украина и Сербия, а также попьющая крови у всех Северная Македония.

— Все ли в команде здоровы?

- К сожалению, без травм не обошлось. В ближайшем матче мы не сможем рассчитывать на Александра Назаренко и Владимира Бражко.

– "Арена Львов" – фартовый стадион для главной команды страны. Завтра на матче будет разрешено присутствие болельщиков. Как это принципиально для футболистов?

— Поддержка зрителей всегда важна, а в таких противостояниях тем более. Мы будем рады, если болельщиков будет больше. Молодежная сборная Украины постарается не подвести.